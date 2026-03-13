Falleció Claudio Spiniak, figura central de uno de los casos de abuso sexual infantil más impactantes en Chile

Claudio Spiniak saltó a la palestra en la década de los 2000, cuando fue detenido por integrar una red que reclutaba a niños de bajos recursos para cometer una serie de abusos.

Esta jornada se conoció la muerte del empresario Claudio Spiniak, quien fue una de las figuras centrales de uno de los casos de abuso sexual contra menores más impactantes del país en los últimos años.

Su deceso fue informado por la propia familias del involucrado, quien no entregó detalles sobre las causas de su fallecimiento a los 77 años.

Claudio Spiniak saltó a la palestra en la década de los 2000, cuando fue detenido por integrar una red que reclutaba a niños de bajos recursos para cometer una serie de abusos en encuentros y fiestas organizadas por el empresario, siendo condenado a 12 años de cárcel en 2003.

En 2008, la Corte Suprema ratificó el fallo en su contra, donde se le declaró culpable de abuso sexual contra cinco menores de edad, promoción de la prostitución y producción de material pornográfico.

Sin embargo, Spiniak solo pasó 10 años tras las rejas, ya que en 2013 quedó en libertad y dejó la Cárcel de Alta Seguridad por buena conducta.

Tras esto, Claudio Spiniak se recluyó en una parcela, ubicada a 200 kilómetros de Santiago, de la cual rara vez salía, además de enfrentar problemas de salud en el último tiempo, vinculado a un cáncer.