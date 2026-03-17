Las razones del Gobierno para poner en duda la continuación del tren Santiago-Valparaíso: “No le veo futuro”

El delegado presidencial de Valparaíso marcó distancia respecto al proyecto impulsado por Boric, asegurando que es “inviable”.

El expresidente Gabriel Boric impulsó con fuerza la rehabilitación de tramos ferroviarios y el avance en los estudios para otros bajo la consigna “trenes para Chile”. En este marco, el tren Santiago-Valparaíso aparece como uno de los principales proyectos, el cual fue anunciado en 2023 y contempla en su trazado a La Calera, Limache, Viña del Mar y Valparaíso.

Sin embargo, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, puso en duda esta iniciativa, señalando que “no le veo mucho futuro”.

En conversación con el programa En Agenda de Radio Digital FM, comenzó detallando los problemas de viabilidad del proyecto, como lo sería el tiempo de traslado.

Las dudas del delegado presidencial sobre proyecto del tren Santiago-Valparaíso

“Cualquier proyecto que esté sobre una hora y media es inviable”, expresó, argumentando que con la ampliación de la Ruta 68 el tren perdería competitividad frente al transporte por carretera.

Sumado a ello, la autoridad explicó que este tipo de proyectos requieren subsidios estatales. “Hoy no estamos en condiciones de aportar subsidios porque no tenemos recursos”, aseguró.

De esta forma, coincidió con lo que han planteado por los ministros Martín Arrau (MOP) y Louis de Grange (Transportes), quienes han sugerido someter la iniciativa a revisión. “Se debe estudiar nuevamente (…). Yo no le veo futuro por el factor del tiempo, y un tema de recursos”, comentó.

Se contemplaba que las obras del proyecto ferroviario comenzaran a partir del 2028, con el objetivo de que en 2030 estuviera operativo entre Santiago y Valparaíso.

Por su parte, el presidente de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP), Javier Torrejón, manifestó que “la Región de Valparaíso necesita mejor conectividad, pero sobre todo que los proyectos se concreten. Hoy no basta con anunciar iniciativas: el país necesita ejecutarlas”.

A lo que agregó: “El tren a Santiago es necesario, pero debe ser un buen proyecto. Eso implica cumplir con estándares de tiempo, eficiencia y viabilidad. Si se va a invertir en infraestructura de esta escala, tiene que ser útil para las personas y para la actividad productiva”.