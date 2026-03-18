“Está tranquilo y tiene libertad de movimiento”: abogado de Galvarino Apablaza descarta extradición

El abogado de Galvarino Apablaza, Rodolfo Yanzón, descartó que el ex frentista sea extraditado a Chile desde Argentina.

“No, no hay extradición. La extradición está cerrada hace 16 años”, aseguró el jurista en conversación con 24 Horas, señalando que “al día de hoy lo que tenemos es una persona protegida por la Convención de Naciones Unidas de Refugiados y mientras ese estatus esté vigente, Galvarino Apablaza Guerra está tranquilo aquí en la Argentina y tiene libertad de movimiento”.

En este marco, se refirió a los dichos del ex ministro de Seguridad, Luis Cordero, y la senadora trasandina Patricia Bullrich, quienes afirmaron que sólo falta “una firma” para que se materialice la extradición por su presunta participación en la muerte de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.

“No hay ningún trámite y por lo tanto no hay ninguna firma pendiente (…) No lo conozco al señor Cordero, pero si dijo eso, se equivoca. Sí la conozco a la señora Bullrich y nos tiene acostumbrados con su ignorancia en temas jurídicos”, expresó el abogado.

En este sentido recalcó que Galvarino Apablaza continúa siendo un “refugiado político”, situación por la cual “no hay ninguna posibilidad de que vaya a Chile en los próximos días ni en los próximos meses. Y diría que en los próximos años”.

Los motivos por los que abogado de Galvarino Apablaza descartó su extradición

Respecto al estado de salud de su defendido, hecho por el que el juez del caso no habría firmado aún la extradición, Yanzón comentó que “es el de un hombre de 75 años con los achaques propios de la edad”.

“Yo puse en conocimiento una situación de salud en el marco del expediente que tiene a cargo el juez federal Lijo. Al solo efecto de que él tuviera conocimiento porque lo había citado y Apablaza se presentó ante el juez federal Lijo. Y bueno, nada más. Ahí se terminaron los trámites. Pero bueno, la situación de salud de Apablaza Guerra no tiene nada que ver con todo esto“, añadió.

Tras defender su postura e insistir en que el estatus de refugiado político sigue vigente, Yanzón acusó una persecución contra su cliente.

“Existen integrantes de Interpol Argentina, mandados por el Ministerio de Seguridad argentino y por la señora Patricia Bullrich, a hostigar a toda la familia del señor Apablaza Guerra, a sus tres hijos, a su mujer. Al día de hoy, segundo a segundo, son vigilados, seguidos por una consigna en cada uno de los domicilios de la familia. Esto ya lo he puesto, lo he denunciado ante la justicia federal argentina. Estoy esperando que en las próximas horas tengamos una decisión al respecto para que finalice el hostigamiento”, expresó.

“La señora Bullrich y el Ministerio de Seguridad, con el Gobierno chileno, están tratando de generar un clima propicio para una vía ilegal para detener, ilegalmente, insisto, al señor Apablaza Guerra. No va a suceder, creo yo, pero me parece que están tratando y presionando al juez Lijo, lo están presionando con esto de que solo falta la firma del señor Lijo“, sostuvo.

Para cerrar, sentenció: “Que les quede claro, el señor juez federal, Ariel Lijo, no va a firmar nada porque tiene en claro que el proceso de extradición está finalizado”.