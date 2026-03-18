Gasco creará mecanismo de compensación para familias de víctimas de explosión en Renca

“Estamos recopilando todos los antecedentes para avanzar en una propuesta justa que, pese a esta tragedia irreparable, permita a las familias mirar con mayor tranquilidad su futuro”, agregó la firma.

AGENCIA UNO

Gasco sacó la voz a un mes de la trágica explosión que se registró en Renca, que dejó un saldo de 15 fallecidos hasta ahora, anunciando la creación de un mecanismo de compensación para las familias de las víctimas fatales.

En una declaración pública, la empresa puntualizó que “conscientes de la difícil situación en que se encuentran las familias de las víctimas, hoy nuestra principal preocupación es poder avanzar con la mayor rapidez en el proceso de compensaciones”.

En esta línea, Gasco precisó que está trabajando con el Ministerio Público “para generar un mecanismo de compensaciones para cada una de las familias afectadas”.

“Estamos recopilando todos los antecedentes para avanzar en una propuesta justa que, pese a esta tragedia irreparable, permita a las familias mirar con mayor tranquilidad su futuro”, agregó la firma.

Junto con ello, reiteró su disposición para colaborar en la investigación judicial que se lleva adelante en la Fiscalía Centro Norte por la explosión en Renca.

“Paralelamente continuamos colaborando activamente con la investigación para determinar las causas de este lamentable hecho, de manera que sea la justicia la que defina las responsabilidades”, cerró Gasco.