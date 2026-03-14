Aumentan a 15 los fallecidos por explosión en Renca: confirman muerte del trabajador Mario Parra

Tras quedar con heridas de gravedad producto del fuego, el trabajador estuvo internado grave por casi un mes.

Este sábado se confirmó un nuevo fallecido por la explosión de un camión Gasco ocurrido en Renca, lo que elevó a 15 el número de víctimas fatales.

La Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua, en la Región de O’Higgins, lamentó la muerte de Mario Antonio Parra Guzmán, más conocido como “Parrita”, quien era un padre, amigo y vecino muy querido en su comunidad.

Tras quedar con heridas de gravedad producto del fuego, el trabajador estuvo internado grave por casi un mes.

“Mario será recordado por quienes lo conocieron como una persona trabajadora, alegre y siempre cercana; un hombre que supo cultivar la amistad y el cariño de quienes compartieron con él, especialmente de sus hijos, familiares y amigos”, expresaron desde las redes sociales de la municipalidad.

“En este momento de dolor, como municipio queremos manifestar nuestras más sinceras condolencias y acompañar a su familia, seres queridos y a todos quienes hoy lamentan su partida. Como comunidad sanvicentana, nos unimos en el recuerdo de su vida y en el abrazo solidario hacia quienes enfrentan esta pérdida”, expresaron.

El accidente se produjo cuando el camión de gas estacionado en la intersección de Av. Pablo Neruda con calle La Montaña explotó dejando heridos, fallecidos y múltiples daños materiales en la zona. Desde entonces, equipos de emergencia y salud han trabajado en la atención de los afectados, así como en la identificación de las víctimas.

Tras esta confirmación, el total de fallecidos ascendió a 15 personas, cifra que incluye a trabajadores y vecinos que se encontraban en las cercanías al momento de la explosión.

Debido a lo anterior, autoridades locales y familiares han insistido en intensificar el apoyo a quienes sufrieron lesiones y pérdidas materiales.

Las investigaciones sobre las causas específicas de la explosión continúan a cargo de organismos competentes, mientras que representantes vecinales han exigido mayor seguridad y regulación en el traslado y estacionamiento de camiones con carga peligrosa en zonas urbanas.