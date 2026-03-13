Isidora Larenas, la joven madre que luchó un mes por su vida y se transformó en la víctima más reciente de la explosión de camión en Renca

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Isidora Larenas, una joven de 23 años, quien se convierte en la víctima más reciente del grave accidente protagonizado por un camión de la empresa Gasco en la comuna de Renca.

La explosión, ocurrida el 19 de febrero de 2026, se originó cuando un camión cisterna que transportaba gas licuado de petróleo volcó en la intersección de la Ruta 5 Norte con General Velásquez, en el sector norponiente de Santiago.

La explosión generó una bola de fuego y una densa nube visible desde varios sectores de la capital, dejando un enorme impacto en la zona y provocando numerosas víctimas directas e indirectas.

Isidora Larenas, la joven que luchó un mes por su vida y se transformó en la víctima más reciente del accidente de Gasco

Tras el accidente, Isidora Larenas fue trasladada de urgencia a una clínica en Santiago con lesiones de extrema gravedad y quemaduras con el 83% de su cuerpo, permaneciendo hospitalizada por casi un mes en medio de una lucha intensa por su vida.

“Hoy recordamos con mucho cariño a Isidora Larenas, una joven que dejó una huella hermosa en quienes tuvieron la suerte de conocerla. Siempre será recordada por su alegría, su energía y por ser una luchadora incansable. Tenía esa forma especial de enfrentar la vida: siempre buscando nuevas oportunidades, nuevos caminos y sueños por cumplir. Su sonrisa y su buena disposición quedarán en la memoria de todos quienes compartieron con ella”, indicaron desde el restorán ubicado en Cartagena, El Sauce lo Abarca, donde la joven había trabajado.

Finalmente, indicaron que “su partida duele profundamente, pero también queda el recuerdo de una joven llena de vida, de sueños y de amor por su hijo, que será siempre el reflejo más grande de su fuerza y su historia”.