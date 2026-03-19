Carabineros desmintió al Ministerio Público y confirmó que sargento segundo baleado en Puerto Varas no ha muerto

Desde la institución policial se recalcó que la única persona que puede confirmar el fallecimiento es un médico.

Carabineros desmintió esta mañana la información divulgada por el Ministerio Público, según la cual el sargento segundo baleado en la cabeza el pasado 11 de marzo en Puerto Varas, Javier Figueroa Manquemilla, había fallecido en el hospital de Puerto Montt.

Horas después del comunicado emitido por la Fiscalía Regional de Los Lagos, la policía uniformada aseveró que, hasta el momento, no existe un parte médico que confirme el deceso del uniformado.

En esa línea, desde la institución se recalcó que la única persona que puede confirmar el fallecimiento es un médico.

Debido a lo anterior, Carabineros indicó que el sargento segundo continúa con vida, conectado a ventilación mecánica y sin cambios en su condición.

Jefe de zona se informó sobre el carabinero baleado

El jefe de zona de la Región de Los Lagos de Carabineros, general Jorge Valdivia, llegó en horas de esta mañana hasta el Hospital Regional de Puerto Montt, con el propósito de informarse sobre el estado en que permanece el sargento segundo baleado, Javier Figueroa.

Según las investigaciones que llevan a cabo la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI), el carabinero Javier Figueroa fue herido en la cabeza el pasado 11 de marzo, cuando fiscalizaba a un grupo de personas que consumía alcohol en una vía férrea.

Javier Figueroa hizo su ingreso a Carabineros con 21 años y su formación en la institución la realizó en la Escuela de Formación de Carabineros en Puerto Montt.

El sargento tiene un hijo de siete años y está casado con otra funcionaria de Carabineros, con quien vive en Purranque, Región de Los Lagos.