Casado con una funcionaria y padre de un niño de 7 años: quién es el carabinero con muerte cerebral tras ser baleado en Puerto Varas

El sargento segundo, Javier Figueroa, se mantiene en riesgo vital tras recibir un disparo en medio de un procedimiento rutinario.

A solo horas del cambio de mando presidencial, precisamente a las 6 de la mañana de este miércoles, funcionarios de Carabineros de la Primera Comisaría de Puerto Varas acudieron a un llamado por ruidos molestos, luego de que un grupo de personas se mantuviera consumiendo alcohol en el sector de la línea férrea de la zona.

Bajo este contexto, el sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla, de 36 años, arribó al lugar donde enfrentó a los sujetos, quienes estaban armados. Allí fue cuando uno de los delincuentes percutió dos disparos que terminaron impactando al policía.

De acuerdo a información policial, una de las balas impactó en su cráneo, hiriéndolo de gravedad, situación por la cual fue trasladado al Hospital Base de Puerto Montt, donde se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos, con muerte cerebral y con actividad cardíaca.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, quien anunció que después del cambio de mando viajará a la zona, mencionó que el funcionario “está en la UCI del hospital regional y, por lo tanto, nos mantenemos aferrados a eso. Por una parte, muy preocupado y también apoyando a la familia, que en este caso se activa todo el sistema nuestro de de apoyo y de bienestar, pero, por otro lado también, le vuelvo a reiterar, nuestra preocupación y nuestra ocupación va a ser buscar actos criminales“.

Quién es el sargento Javier Figueroa, el carabinero baleado con muerte cerebral

Javier Figueroa hizo su ingreso a Carabineros con 21 años y su formación en la institución la realizó en la Escuela de Formación de Carabineros en Puerto Montt.

El sargento tiene un hijo de siete años y está casado con otra funcionaria de Carabineros, con quien vive en Purranque, Región de Los Lagos.

Lleva más de 15 años de carrera en la policía uniformada, donde ha tenido una labor destacada y con altas calificaciones.

“Es un funcionario con una carrera intachable, casado con una funcionaria de Carabineros, padre de un hijo”, afirmó a Mega la capitán Javiera García, agregando que es un “funcionario activo de Puerto Varas, su señora también es carabinera, trabaja en la zona”.