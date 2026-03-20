A partir de qué hora comenzarán este viernes las lluvias en la Región Metropolitana

A las 11:45 de la mañana partirá el otoño en el país y durante la jornada las precipitaciones caerán en gran parte de la zona central.

Para las 11:45 de la mañana de este viernes 20 de marzo está previsto el inicio del otoño en el hemisferio sur y, en concordancia con el cambio de estación, las lluvias llegarán este viernes a la Región Metropolitana.

Si bien en la capital amaneció con nubosidad parcial, se prevé que durante la jornada los cielos se cubran en su totalidad. A ello se suma que la temperatura bajó radicalmente respecto de los días previos.

De hecho, de acuerdo con lo reportado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se espera que, si bien las precipitaciones sean más bien débiles, se prolonguen durante varias horas.

A qué hora comenzarán las lluvias este viernes

Según el pronóstico de la DMC, este viernes las lluvias se iniciarán en algunos sectores de la Región Metropolitana a eso de las 17:00 horas.

No obstante, otros modelos apuntan a que las precipitaciones podrían presentarse antes en algunos sectores, entre ellos las comunas ubicadas al oriente de la capital.

Además, se estima que las precipitaciones se prolongarían hasta la madrugada del sábado en varios sectores, aunque en aquellos lugares en que las lluvias se inicen antes, también parará de llover más temprano.

Respecto de las temperaturas, la mínima de este viernes fue de 11 grados y se espera que la máxima alcance los 19 grados.