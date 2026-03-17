Vuelve la lluvia a Santiago: revisa cuándo caerán precipitaciones y cuántos mm se esperan en la Región Metropolitana

De acuerdo al pronóstico del tiempo, se espera que esta semana las temperaturas registren una notoria baja.

En una nueva actualización del pronóstico del tiempo, se espera la llegada de un nuevo sistema frontal, el cual podría dejar precipitaciones en la Región Metropolitana durante esta semana.

Las lluvias continuarán en el sur del país en estos días y alcanzarían a Santiago este viernes 20 de marzo, donde las temperaturas registrarían una notable baja en comparación con las últimas jornadas.

De acuerdo a Alejandro Sepúlveda, periodista de Mega especializado en meteorología, el sistema frontal “avanza desde la región de Aysén, Los Lagos, Los Ríos; ya el día jueves, La Araucanía, Biobío, Ñuble, Maule y el día viernes se acerca a Santiago”.

Cuándo y a qué hora se espera lluvia en Santiago

Precisamente, la lluvia llegaría a Santiago el viernes en la tarde-noche, a eso de las 17:00 y 18:00 horas, cuyas precipitaciones se podrían expender hasta las primeras horas del sábado.

“En la tarde noche de viernes, madrugada de sábado, aparece la probabilidad de precipitaciones en Santiago, también sectores de la región de Valparaíso”, sostuvo Sepúlveda.

Sin embargo, este fenómeno no arribaría a la capital de manera intensa, ya que de momento se espera que puedan caer entre 2 y 4 milímetros. “Eso es lo que estamos viendo para ese lapso de la tarde noche, poquitito, pero para regar el jardín (…), para refrescar también el ambiente e irnos ambientando para lo que se puede generar durante el otoño y el invierno”, expuso.

Por su parte, el meteorólogo de TVN, Iván Torres, detalló que “para Santiago yo solo veo la única posibilidad en precordillera. Sería en San José de Maipo o el sector oriente, pero un par de milímetros”.

En tanto, en el portal de Meteored se expone que en Santiago la lluvia caería entre el viernes y sábado, jornadas en las que la máxima solo alcanzaría los 22°C.