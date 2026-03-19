Menores temperaturas y lluvias: así se espera la llegada del otoño en la Región Metropolitana

Además de las precipitaciones, este viernes 20 de marzo también se registraría un descenso en las temperaturas, con una máxima proyectada de 22 grados.

Para este viernes 20 de marzo está previsto el inicio del otoño en Chile y, de acuerdo con lo previsto, el equinoccio vendrá acompañado de una baja en las temperaturas y lluvias en la Región Metropolitana.

Según se anticipa, las precipitaciones comenzarían este jueves en la zona-centro sur del país, y se desplazarán desde la Región del Ñuble a la del Maule, para llegar mañana a las regiones de O’Higgins y la Metropolitana, e incluso podrían arribar a la Región de Coquimbo por el norte.

El pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anticipa que el día comenzará con un nublado parcial, pero con el paso de las horas, el cielo se cubrirá de nubes.

A qué hora comenzarán las lluvias en la Región Metropolitana

La DMC indicó que las lluvias se registrarán en todos los sectores de la Región Metropolitana durante el viernes, una información que confirmó Meteochile en su reporte.

En cuanto a la hora en que comenzarían las precipitaciones en Santiago, el meteorólogo Gianfranco Marcone dijo en T13 que “creo que a las 4 de la tarde en algunos sectores, y en toda la Región Metropolitana después de las 18:00 horas“.

Indicó que las lluvias se prolongarían hasta “eso de las 2 de la mañana del sábado”, y detalló que se espera que caigan entre 3 y 6 milímetros.

Además de las precipitaciones en la Región Metropolitana, este viernes 20 de marzo también se registraría un descenso en las temperaturas, con una máxima proyectada de 22 grados.