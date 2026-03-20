De la carta con insultos al abrazo presidencial: la emotiva jornada de la niña con Síndrome de Down que fue discriminada en Talcahuano

La invitación se realizó luego de que la menor y su familia fueran víctimas de discriminación, tras recibir una carta con insultos y amenazas en su domicilio .

Una niña de 16 años con Síndrome de Down, junto a su madre, fue recibida este viernes en el Palacio de La Moneda por el presidente José Antonio Kast y la primera dama, María Pía Adriasola.

La invitación se realizó luego de que la menor y su familia fueran víctimas de discriminación, tras recibir una carta con insultos y amenazas en su domicilio en Talcahuano, hecho que fue denunciado ante la Fiscalía y que actualmente investiga la Policía de Investigaciones de Chile.

El encuentro se enmarcó en actividades conmemorativas por el Día Internacional del Síndrome de Down, y buscó generar un espacio de apoyo, visibilización y contención tras el incidente.

Durante la jornada, la familia compartió con los anfitriones y representantes de diversas fundaciones vinculadas a la discapacidad. La madre, Karin Morales, destacó la cercanía con la que fueron recibidas y señaló que la experiencia permitió “salir un poco del tema, tener un día un poco más feliz”.

“Ella fue bastante cercana, empática, pero lamentablemente no hubo mucho tiempo de conversar el caso. Cuando me llamaron para invitarme no lo creía, lo encontraba irreal. Era más que nada para que mi hija pasara un momento de distensión, salir un poco del tema, tener un día un poco más feliz”, contó Morales.

Desde el equipo de prensa de la Primera Dama señalaron que la actividad tuvo como objetivo relevar la importancia del respeto, la inclusión y el acompañamiento a personas con discapacidad, destacando que cada individuo merece ser valorado sin distinción. Además, se buscó enviar un mensaje de contención a la familia tras el acto de discriminación sufrido.

La carta con amenazas a niña con Síndrome de Down que indignó a Talcahuano

Karin Morales denunció que recibió una carta anónima dirigida a su hija de 16 años con Síndrome de Down. La misiva, que contenía insultos, lenguaje denigrante y advertencias de agresión física, fue encontrada en el exterior del domicilio de la familia, lo que desató indignación en la comunidad y en redes sociales.

“Eres un estorbo, nadie te quiere, con tu enfermedad no mereces vivir. Si sigues por este camino te vamos a hacer daño”, decía.

El establecimiento donde estudia la adolescente, el Liceo Santa Leonor, confirmó que se activaron protocolos de apoyo y contención tras conocer los hechos, y la Policía de Investigaciones investiga el caso para esclarecer responsabilidades.