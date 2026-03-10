María Pía Adriasola a horas del cambio de mando: “Dios nos ha puesto hoy en este lugar”

Consultada sobre su rol como Primera Dama, Adriasola expresó que “este encargo me me invita a agrandar el corazón para acercarme a todos con cariño maternal”.

El Movimiento Schoenstatt destacó que el próximo presidente de la República, José Antonio Kast, y su esposa, María Pía Adriasola, son parte del Instituto de Familias de Schoenstatt, poniendo especial énfasis en que el aterrizaje de Adriasola traerá de vuelta la figura de la Primera Dama.

Al respecto, el movimiento entrevistó a la pareja del próximo jefe de Estado, presentándola como “mujer católica, esposa, madre de nueve hijos, abuela, y miembro activa de nuestra Familia de Schoenstatt”.

Ante esto, se le preguntó a María Pía Adriasola sobre el desafío de su marido de ser presidente de la República, apuntando que lo recibe “como un encargo especial, como un don y una tarea. Creo que necesito vivirlo con mucha naturalidad, para llevarlo tranquila y dispuesta”.

En esta línea, la nueva Primera Dama expresó que, en su llegada a La Moneda, “Dios nos ha regalado nuestra misión en todos los sentidos de la vida. Él ha ido marcando el camino con mucha delicadeza. No apura, no exige, tiene sus tiempos perfectos. Así ocurrió con nuestra vocación matrimonial, con la llegada de nuestros niños y con la vocación al servicio público. De alguna manera Él nos ha movido, nos ha preparado y nos ha puesto hoy en este lugar. Le decimos Sí y confiamos”.

Consultada sobre lo que se será su rol como Primera Dama, Adriasola declaró que “para mí tiene mucho sentido estar juntos en esta tarea y ser un buen complemento para José Antonio. Juntos hemos formado una gran familia. Este encargo me invita a agrandar el corazón para acercarme a todos con cariño maternal. Mi estilo personal son los abrazos, la cercanía”.

María Pía Adriasola destacó como su cercanía con Movimiento Schoenstatt puede ayudar a enfrentar los nuevos desafíos de Chile: “Creo que todos los chilenos anhelamos vivir en paz y armonía. La vida espiritual ayuda a ver el amor y el respeto como base de todo diálogo y entendimiento, buscando siempre el bien común. Si todos nos conectamos con esa necesidad profunda de Bien, estoy segura que Dios nos va a ayudar muchísimo a encontrarnos y entendernos”.

Junto con ello, dejó en claro que, como pareja, con José Antonio Kast buscarán mantener “los martes de pololeo” y “en lo familiar, los domingos son días especiales de encuentro, igual que fiestas y celebraciones de cumpleaños”.