Caso María Ercira: la jugada de los dueños del fundo Las Tórtolas en medio de investigación

El abogado de Mónica Kleinert, Lizandro Godoy, manifestó que “esta acción no es solo una defensa, es también una forma de poner un estándar mínimo de responsabilidad”.

A casi dos años de la desaparición de la adulta mayor María Ercira Contreras, los abogados de los propietarios del fundo Las Tórtolas interpusieron una querella contra un individuo por obstrucción a la investigación.

La acción judicial la presentaron los abogados de Mónica Kleinert y su hermano Andreas, Felipe de la Fuente, Lizandro Godoy y Fabián Jacquin, y está dirigida contra un sujeto que afirmó que los dueños del predio ubicado en Limache estarían involucrados en un eventual secuestro de la adulta mayor.

De acuerdo con lo informado, en septiembre del 2024 el querellado, que se identificó como Limache vive en mí, le envió mensajes en ese tenor por WhatsApp a Carla Hernández, nieta de María Ercira.

En uno de los textos que le mandó, sostuvo que era trabajador del fundo y que “Andreas y su mujer (sic) son los dueños del restaurante, y ellos saben todo y manipularon todo desde el inicio“.

El hombre también llamó a Hernández y le pidió dinero tras ofrecerle su ayuda como “investigador privado”.

Luego de recibir esos mensajes, la mujer dio a conocer sus sospechas respecto del papel que pudieron desempeñar los hermanos Kleinert.

Junto con rechazar las acusaciones en su contra por parte de la nieta de María Ercira, los dueños del fundo Las Tórtolas indicaron que aquello generó una campaña en su contra, lo que derivó en un daño moral y perjuicio económico, según reportó La Tercera.

La querella de los dueños del fundo La Tórtolas

Los abogados querellantes explicaron que la acción judicial se fundamenta en que los dichos del sujeto originaron las declaraciones en su contra.

Entre ellos se cuentan varios de los mensajes que recibió Carla Hernández, como uno en el que sostuvo que “ellos, los jefes, me pidieron deshacerme de las imágenes de cámaras del 12“.

“No confío [en nadie] estamos [amenazados] de muerte y tú también con tu familia [,] Andreas contrat[ó] dos sicarios venezolanos para que a ustedes los mantengan alejados en caso de que vuelvan a insistir“, escribió en otro texto enviado a la nieta de María Ercira Contreras.

Según lo reportado por la Policía de Investigaciones (PD), con posterioridad el individuo reconoció que nunca había estado en Limache.

“Donde todos vimos una tragedia, él vio una oportunidad de negocios. Se hizo pasar por un trabajador del fundo, llamó a la nieta de doña María Ercira para decirle que su abuela estaba secuestrada en Puerto Montt y que mis representados serían los gestores de este secuestro”, le dijo el abogado Godoy al citado medio.

“Esta acción no es solo una defensa, es también una forma de poner un estándar mínimo de responsabilidad en un caso donde se ha especulado demasiado, afectando el curso de la investigación y dañando tanto a la familia de la señora María Ercira como también a la familia Kleinert“, complementó.

Por su parte, el abogado de la familia de la adulta mayor, Juan Carlos Manríquez, dijo que sus clientes valoran “todo esfuerzo por establecer completamente la verdad”.

“Esta acción, que se dirige contra una persona que en principio le dijo a Carla Hernández ser trabajador del fundo Las Tórtolas y luego dijo ser un investigador, debe ser investigada como todo lo que ha ocurrido en la causa, para confirmar o descartar si se trató de una maniobra obstructiva, distractiva, de ocultamiento o de mero aprovechamiento enfermizo“, recalcó.