Enel confirma cortes de luz en 13 comunas de Santiago: conoce los horarios y los 16 sectores afectados

Las comunas donde habrá más de un sector afectado por los cortes de la luz son Recoleta, Estación Central y Maipú.

La empresa Enel dio a conocer los sectores en los que se registrarán cortes de luz en 13 comunas de la ciudad de Santiago durante este martes 24 de marzo.

De acuerdo con lo informado por la distribuidora, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

La compañía precisó que las suspensiones del suministro se producirán con el propósito de llevar a cabo una serie de labores destinadas a mejorar el servicio.

“Las suspensiones programadas del suministro son avisadas anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades“, recalcó la empresa.

Las comunas que sufrirán cortes de luz este martes 24 de marzo

En lo que respecta a las comunas afectadas, se trata de Renca, Recoleta, Independencia, Lo Prado, Pudahuel, Estación Central, Maipú, San Ramón, San Miguel, San Joaquín, Macul, Peñalolén y Vitacura.

En algunas de ellas los trabajos se prolongarían por unas siete horas, mientras que en Recoleta, Estación Central y Maipú habrá más de un sector afectado por los cortes de la luz.

La empresa también recomendó a los usuarios cargar sus celulares y computadores con anticipación, así como evitar el uso de equipos sensibles durante las horas de los cortes de luz.

Los sectores en los que se realizarán los trabajos

Enel precisó que se trata de:

Renca: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Recoleta: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Recoleta: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Independencia: Desde las 09:30 a 17:30 horas.

Lo Prado: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Estación Central: Desde las 10:30 hasta las 14.30 horas.

Estación Central: Desde las 11.30 hasta las 17:00 horas.

Maipú: Desde las 14:00 hasta las 17:00 horas.

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

San Ramón: Desde las 09:00 hasta las 12:00 horas.

San Miguel: Desde las 10:30 hasta las 18:30 horas.

San Joaquín: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Macul: Desde las 09:30 hasta las 16:30 horas.

Peñalolén: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.