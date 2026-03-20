Las Condes, Santiago y otras: las comunas de la capital que tendrán cortes de luz este viernes 20 de marzo

Revisa los sectores y los horarios en los que se producirán las suspenciones del suministro programadas por ENEL.

La empresa ENEL dio a conocer los sectores en los que se registrarán cortes de luz en diez comunas de la ciudad de Santiago durante este viernes 20 de marzo.

De acuerdo con lo precisado por la compañía, las suspensiones del suministro se producirán con el propósito de llevar a cabo una serie de labores programadas para mejorar el servicio.

“Las suspensiones programadas del suministro son avisadas anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades“, informó la distribuidora.

En esa línea, recalcó que algunos sectores podrían quedar entre siete y ocho horas sin energía eléctrica debido a los trabajos.

La empresa también recomendó a los usuarios cargar sus celulares y computadores con anticipación, así como evitar el uso de equipos sensibles durante las horas de los cortes de luz.

ENEL detalló que las comunas afectadas serán Quilicura, Independencia, Vitacura, Maipú, Conchalí, Santiago, La Reina, Cerrillos, Las Condes y Colina.

Los sectores y horarios de los cortes de luz

En caso de que el corte impacte directamente a personas electrodependientes, la empresa dispone de líneas especiales de atención para brindar apoyo. Puedes comunicarte a los teléfonos 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000 para solicitar asistencia.

Según informó la empresa, los sectores y horarios en los que se producirán los cortes son los siguientes:

Quilicura: 09:00 horas – 15:00 horas

Independencia: 09:30 horas – 10:30 horas

Vitacura: 09:30 horas – 10:30 horas

Maipú: 09:30 horas – 17:30 horas

Conchalí: 10:00 horas – 12:30 horas

Santiago 1: 10:00 horas – 12:30 horas

Santiago 2: 10:00 horas – 12:30 horas

Santiago 3: 10:00 horas – 17:00 horas

La Reina: 10:00 horas – 16:00 horas

Cerrillos: 10:00 horas – 16:00 horas

Las Condes: 10:30 horas – 16:30 horas

Colina 1: 11:00 horas – 15:00 horas

Colina 2: 11:00 horas – 15:00 horas