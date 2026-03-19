Los sectores y horarios de los 14 cortes de luz programados para este jueves 19 de marzo en Santiago

“Los cortes de luz programados son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades”, indicó la empresa.

ENEL dio a conocer los sectores y horarios en los que se producirán cortes de luz en ocho comunas de Santiago este jueves 19 de marzo, con el propósito de efectuar labores programadas para mejorar el servicio.

De acuerdo con lo adelantado por la compañía, la suspensión del suministro afectará a 14 sectores y se podría prolongar por hasta ocho horas.

La distribuidora detalló que las suspensiones forman parte de un plan de modernización que apunta a fortalecer el suministro eléctrico para más de dos millones de usuarios en la Región Metropolitana.

“Los cortes de luz programados pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades“, indicó la empresa en su sitio web.

A la vez, recomendó a los usuarios cargar sus celulares y computadores con anticipación, así como evitar el uso de equipos sensibles durante las horas del corte.

Los sectores y horarios de los cortes de luz

Recoleta: 09:00 horas – 15:00 horas

Quilicura: 09:00 horas – 15:00 horas

Providencia: 09:30 horas – 10:30 horas

Providencia: 09:30 horas – 10:30 horas

Providencia: 11:30 horas – 12:30 horas

Providencia: 11:30 horas – 12:30 horas

Colina: 09:30 horas – 13:00 horas

Colina: 09:30 horas – 13:00 horas

Pedro Aguirre Cerda: 10:00 horas – 16:00 horas

San Miguel: 10:00 horas – 16:00 horas

San Miguel: 10:30 horas – 18:30 horas

Lo Barnechea: 10:30 horas – 13:30 horas

Lo Barnechea: 14:00 horas – 15:00 horas

Conchalí: 14:00 horas – 16:00 horas

Especialistas aconsejan desconectar televisores, computadores y otros equipos sensibles antes del inicio del corte. Esta acción disminuye el riesgo de daños cuando regrese la energía.

Además, tras la reposición, recomiendan esperar al menos diez minutos antes de volver a enchufar los dispositivos.