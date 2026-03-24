Rayados, gritos y descontrol: la errática conducta de Rojas Vade durante su hospitalización

El ex convencional realizó rayados en paredes del recinto, con figuras tipo mosaico y mensajes vinculados a energías espirituales.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El ex convencional constituyente Rodrigo Rojas Vade fue trasladado durante la noche del lunes al Hospital San José de Melipilla, luego de permanecer 12 días internado en el Hospital San Juan de Dios, en el marco de una evolución médica considerada favorable.

Sin embargo, según antecedentes difundidos por el medio Emol, durante su hospitalización Rojas Vade habría presentado conductas erráticas, incluyendo episodios de gritos, desórdenes, desregulación emocional y malos tratos hacia el personal de salud.

Asimismo, se reportó que realizó rayados en paredes del recinto, con figuras tipo mosaico y mensajes vinculados a energías espirituales.

Rojas Vade fue encontrado el pasado 11 de marzo a un costado de la Ruta 78, maniatado y con lesiones. En sus brazos presentaba inscripciones con mensajes políticos. En un inicio, la investigación consideró la posibilidad de un secuestro, pero con el avance de las diligencias surgió la hipótesis de un presunto autoatentado.

Entre los antecedentes recopilados por la Policía de Investigaciones (PDI), se encontraron amarras plásticas halladas en su domicilio, similares a las que tenía al momento de ser encontrado. Además, en su vehículo se detectó un plumón del mismo color utilizado en los mensajes escritos en su cuerpo, el cual no presentó huellas dactilares de terceros.

Tras recuperar la conciencia, Rojas Vade fue consultado por detectives respecto a lo ocurrido, pero señaló reiteradamente no recordar los hechos.