Las pericias grafológicas que complican a Rojas Vade: detectan coincidencias entre escritos en su cuerpo y carteles

El análisis se enfocó en elementos como trazos, forma de las letras, inclinación y patrones gráficos, lo que permitió identificar “similitudes” entre ambos conjuntos de escritos.

Un nuevo antecedente en la investigación sobre Rodrigo Rojas Vade apunta a posibles coincidencias entre los mensajes que tenía escritos en el cuerpo y los carteles que él mismo usó durante las manifestaciones del estallido social de octubre de 2019.

Según fuentes vinculadas al proceso y documentos periciales, un informe grafológico comparó fotografías y registros audiovisuales de consignas escritas en su piel con la escritura presente en diversos carteles que exhibió en protestas.

Las pericias grafológicas que complican a Rojas Vade

El análisis se enfocó en elementos como trazos, forma de las letras, inclinación y patrones gráficos, lo que permitió identificar “similitudes” entre ambos conjuntos de escritos.

Una experta perito en caligrafía, consultada por The Clinic, señaló que existen “factores e indicios gráficos para determinar la presunción técnica fundada de la misma mano autora”, lo que sugiere que podrían haber sido escritos por una misma persona.

Este peritaje grafológico se suma a otras diligencias en curso en la causa, en la que el Ministerio Público mantiene al menos dos líneas investigativas abiertas que son la hipótesis de un autoatentado y la de un posible secuestro.

En paralelo, la Fiscalía solicitó un informe toxicológico al Servicio Médico Legal para determinar la presencia de sustancias en el organismo de Rojas Vade, lo que también forma parte de los esfuerzos por reconstruir las circunstancias en que se produjo el episodio que lo dejó en estado crítico.

Las pericias, sin embargo, no son concluyentes por sí solas, y las autoridades han señalado que deben ser analizadas junto con otros antecedentes antes de definir responsabilidades en el caso.