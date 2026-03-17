Actualización del estado de salud de Rodrigo Rojas Vade: sale de la UCI y podría ser interrogado nuevamente

El ex convencional que estuvo en coma inducido, ha “presentado una evolución clínica favorable”, según detallaron desde el Hospital San Juan de Dios.

Tras haber ingresado al Hospital San Juan de Dios luego de haber sido encontrado con golpes y consignas políticas rayadas en su cuerpo, el recinto asistencial informó que Rodrigo Rojas Vade ha tenido una evolución clínica favorable en las últimas horas.

“El Hospital San Juan de Dios informa que el paciente Rodrigo Rojas Vade ha presentado una evolución clínica favorable“, dieron a conocer desde el centro médico.

Bajo este contexto, el ex convencional dejó la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para ser trasladado a la unidad de cuidados intermedios.

“Este cambio responde a una mejoría sostenida en su condición general, con estabilidad del estado clínico y adecuada respuesta al manejo terapéutico“, expresaron desde el hospital.

A lo que agregaron: “El paciente se mantiene bajo supervisión médica permanente, con controles clínicos periódicos y con el apoyo del equipo multidisciplinario del establecimiento”.

Rodrigo Rojas Vade ha presentado una mejora en su estado de salud en medio de la investigación que está realizando la Policía de Investigaciones (PDI) a raíz del caso que sucedió durante la noche del miércoles pasado a un costado de la ruta 78.

En aquel lugar fue hallado golpeado, maniatado, rociado con bencina y rayados políticos, luego de presuntamente haber salido de su caso para comprar cigarros. En este marco, las autoridades siguen varias líneas investigativas y no descartan un posible autoatentado.

Qué dice la declaración de Rodrigo Rojas Vade a la PDI

Tras sufrir estas lesiones, La Tercera reveló la primera declaración que entregó el ex convencional a la PDI. Fue el pasado viernes, horas después de que recuperar la consciencia, cuando Rojas Vade emitió sus primeras palabras para referirse al caso, aunque no habría sido abundante.

Lo anterior, debido a que habría insistido en que “no recordaba nada” del ataque que había sufrido, ante la consulta de los uniformados sobre si tenía indicios de los autores.

En este marco, el hombre apuntó a que salió de su casa durante la noche para comprar cigarros y se limitó a responder “no me acuerdo” a las preguntas de los funcionarios sobre cómo se truncó la vuelta a su casa.

Ahora, al estar en mejores condiciones, podría dar paso a un nuevo interrogatorio por parte de los investigadores del caso.