“Que ponga él la plata”: el cruce entre Poduje y Orrego por paralización del proyecto Nueva Alameda

Orrego insistió en la reposición de financiamiento para ciclovía en Alameda, mientras que el ministro aseguró que el gobernador “ha armado una polémica artificial”.

Un tenso cruce han protagonizado el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, a raíz de la decisión del Gobierno de recortar el financiamiento a la tercera etapa de la ciclovía del eje Nueva Alameda, donde las comunas de Estación Central, Lo Prado y Maipú se verán afectadas.

El proyecto consideraba 3,8 kilómetros de extensión, con una inversión de cerca de $6.600 millones que incluía áreas verdes, iluminación y cruces peatonales.

Desde el Ministerio de Vivienda justificaron esta decisión señalando que existen “otras prioridades”, ya que los recursos se destinarán a la reconstrucción tras las incendios forestales de Valparaíso y Biobío.

En este sentido, el ministro Poduje aseguró: “Tengo que levantar 5.000 viviendas y la plata es para eso. Nosotros no podemos estar financiando ciclovías cuando tenemos una emergencia gigantesca acá, tenemos medio millón de chilenos sin vivienda. Entonces es una cosa de prioridades”.

Tras ello, arremetió duramente contra la autoridad regional: “Yo creo que el gobernador Orrego ha armado una polémica artificial, él tiene recursos de sobra, de hecho se le perdieron mil millones y todavía sigue funcionando, que ponga él la plata“.

Ante esto, el gobernador metropolitano no tardó en responder y afirmó: “Yo como gobernador heredé hartas obras con problemas y no teníamos plata, y les digo una cosa: las hemos terminado todas. Yo no me escudé en que tenía poca plata, yo terminé las obras que se le habían comprometido a los ciudadanos. Espero que este gobierno siga la misma línea”.

Considerando lo anterior, planteó: “¿De verdad esto va a poner en jaque la reconstrucción de Concepción y de Valparaíso? No”.

Mientras el futuro del proyecto se mantiene en suspenso, alcaldes y autoridades buscan reunirse con el Minvu para buscar que se revierta el recorte.