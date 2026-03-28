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Ministra Steinert y ataque en colegio de Calama: “Lo importante es que no se vuelva a repetir”

Por su parte, la ministra de Educación, María Paz Arzola, detalló que los primeros pasos del Mineduc será apuntar hacia la contención de la comunidad escolar.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza

Trinidad Steinert, ministra de Seguridad Pública, se encuentra en Calama para monitorear las acciones que se tomarán tras el trágico ataque en un colegio, que dejó una persona fallecida y a otras tres heridas de diversa gravedad.

Steinert tuvo palabras para lo sucedido en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, donde un estudiante de 18 años atacó a docentes y alumnos del recinto, aseverando que “hemos evaluado distintas medidas junto con el Ministerio de Educación para fortalecer la seguridad de los establecimientos educacionales, modificaciones legales necesarias que vamos a impulsar. Lo que nos importa es tomar medidas oportunas, rápidas, para que esto no se vuelva a repetir”.

“Vamos a volver, esto no va a quedar acá, nos llevamos un trabajo intenso y volveremos el 4 de mayo para que el trabajo salga adelante, a fin de que salga adelante”, agregó la titular de Seguridad Pública.

Por su parte, la ministra de Educación, María Paz Arzola, detalló que los primeros pasos del Mineduc será apuntar hacia la contención de la comunidad escolar.

“En paralelo, nosotros desde el Ministerio vamos a avanzar con las orientaciones y reglamento para que, una vez que se promulgue la ley de convivencia escolar, que ya se aprobó en el verano, podamos facilitar que aquellos establecimientos que así lo requieran puedan implementar medidas de seguridad como son los pórticos y en una segunda etapa, vamos a impulsar medidas legislativas que permitan apoyar también la seguridad en los colegios”, puntualizó la titular de Educación.

Junto con ello, detalló que los docentes y trabajadores del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama volverán al recinto este lunes 30 de marzo para jornadas de contención, mientras que los estudiantes harán lo propio a partir del 6 de abril.

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