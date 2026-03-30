Una mujer baleada y en riesgo vital, ataque a comisaría, saqueos y barricadas: lo que dejó violenta noche por el Día del Joven Combatiente

El caso más grave ocurrió en San Bernardo, donde una mujer recibió una bala en medio de enfrentamientos, quedando en estado grave.

En una nueva conmemoración del Día del Joven Combatiente, en memoria de los hermanos Vergara Toledo, asesinados en 1985, diversos hechos marcaron una violenta noche de protesta.

El más grave de ellos ocurrió en San Bernardo, cuando una joven que venía del concierto de Soda Stereo recibió una bala en medio de los enfrentamientos que se registraban en la intersección de Padre Hurtado con Lo Blanco.

La víctima caminaba con un amigo cuando recibió el impacto en el tórax, con salida en el abdomen. Rápidamente fue trasladada hasta el Hospital El Pino, donde su estado es de extrema gravedad.

En tanto, en la comuna de Huechuraba, la 54° Comisaría de Carabineros nuevamente fue blanco de ataques, mientras que el Centro Cultural fue víctima de saqueos, donde desconocidos se llevaron computadores y una caja fuerte.

En el sector oriente de la capital se registraron incidentes en el sector de Lo Hermida, Peñalolén, con la quema de neumáticos en Avenida Grecia y barricadas. Esto se suma a los hechos de diversa magnitud que se registraron en varias zona de comunas como Pedro Aguirre Cerda, Pudahuel, Cerro Navia y La Granja.

Pero como es habitual, un sector de la capital que fue el centro neurálgico de las manifestaciones por el Día del Joven Combatiente fue la Villa Francia, en Estación Central.

En ese lugar se registraron barricadas, impactos de bala y una gran cantidad de artificio, los que fueron lanzados a personal de Carabineros.