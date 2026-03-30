Vuelve el Peaje a Luca: las medidas que se implementarán en carreteras por Semana Santa

Revisa los detalles del plan de contingencia para este fin de semana largo, junto con los horarios y tramos que tendrán Peaje a Luca.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) dio a conocer las medidas que contempla el plan de contingencia para este fin de semana largo de Semana Santa, donde volverá el Peaje a Luca y se proyecta que 454 mil vehículos salgan de la Región Metropolitana (RM).

Esta medida se implementará en la mañana del jueves 2 y el viernes 3 en la Ruta 68, la Ruta 5 Norte y la Ruta 5 Sur. Mientras que el domingo 5 de abril se repetirá la fórmula pensando en el retorno a Santiago.

MOP. Peaje a Luca por Semana Santa.

De acuerdo al Ministerio de Obras Públicas, se espera que los mayores flujos de salida se registren el jueves 2 entre 17:00 y 22:00; y el viernes 3, entre 10:00 y 14:00. En cuanto al regreso a la capital, se proyecta que el peak de tránsito se produzca el domingo 5 entre 14:00 y 21:00.

En la salida, se estima que la mayor congestión sea en el empalme de la Costanera Norte con la Ruta 68; y en el sector del Peaje Las Vegas.

Para el regreso a la RM, este escenario se podría dar en el empalme de la Ruta 68 con la Ruta F-90; y en el peaje Pichidangui y el túnel El Melón de la Ruta 5 Norte.

Rebaja de peaje para camiones y restricción de circulación en Semana Santo

Respecto a la circulación de camiones, estos vehículos tendrán rebaja de 50% en peaje durante las madrugadas del jueves 2, viernes 3 y domingo 5.

MOP.

No obstante, habrá restricción para la circulación de camiones entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril, con el objetivo de agilizar el tránsito.