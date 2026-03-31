Además de lo ocurrido en Calama y Curicó: los nuevos casos de violencia escolar que confirman crisis

Ambos se registraron apenas horas después de que un estudiante intentó ingresar con una escopeta a su liceo en la Región del Maule.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Apenas horas después de que un alumno intentó ingresar con una escopeta a un liceo en Curicó y en la víspera de la formalización del joven que asesinó a una inspectora en Calama, se conocieron dos nuevos casos de violencia escolar en el país.

Aquello, luego de que un estudiante de Angol fue detenido en su colegio por portar dos armas de fuego y droga en su mochila, y que otro resultó herido con un arma blanca por un compañero en la comuna de Ñuñoa, en Santiago.

Este último caso se registró la tarde del lunes en el marco de una manifestación que se desarrollaba frente a la estación Monseñor Eyzaguirre del Metro, en las cercanías del Liceo 7, cuando uno de los participantes extrajo un cuchillo y comenzó a amenazar a los otros alumnos.

Por motivos que se están investigando, el adolescente hirió con el arma cortopunzante en una de sus manos a un compañero, causándole una lesión superficial que fue atendida inicialmente en la enfermería del colegio, aunque luego se lo trasladó a un recinto asistencial.

En tanto, el establecimiento suspendió al agresor mientras lleva a cabo una investigación en torno a lo ocurrido.

“Estamos tomando todas las decisiones necesarias, primero, para tomar las medidas más extraordinarias contra este estudiante, y segundo, para que estos hechos de violencia, que no ocurren dentro del Liceo 7, pero que ocurrieron fuera de él, se acaben para siempre”, manifestó el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel.

Alumno llegó con armas y droga al colegio en Angol

Por otra parte, en Angol, en la Región de La Araucanía, un escolar fue detenido luego de que se confirmó que llegó a su liceo portando una mochila en la que llevaba dos armas de fuego, droga y dinero en efectivo.

De acuerdo con lo reportado por Carabineros, el hecho se produjo durante la jornada del lunes en el Liceo Comercial Armando Bravo, poco después de que el rector del establecimiento entrevistó al escolar y este le entregó una de las armas.

La autoridad del colegio reveló que habló con el estudiante durante un recreo, debido a que recibió información que vinculaba al alumno con un robo perpetrado el fin de semana en la comuna de Collipulli.

En su relato, el director del liceo indicó que durante su conversación el escolar le hizo entrega de un arma, motivo por el cual decidió comunicarse con la policía uniformada.

Tras arribar al lugar, el personal policial revisó la mochila del estudiante, donde encontró una segunda arma, cerca de 180 papelillos con droga y 65 mil pesos en efectivo.

El escolar, de quien no se entregó la identidad ni se precisó a qué curso asiste, pasará a control de detención durante esta jornada.

Niño de 10 años llevó un cuchillo a su colegio

Por otra parte, este martes Carabineros de Concepción confirmó que un niño de 10 años llegó a su colegio portando un cuchillo en su mochila.

Según se detalló, la situación ocurrió en el Colegio San Andrés y fueron los compañeros de curso del menor de edad los que alertaron del caso.

“Un niño de 10 años había ingresado al establecimiento con un arma blanca tipo cuchillo“, ratificó el capitán César Gallegos, de la Segunda Comisaría de Concepción.

Desde el establecimiento se confirmó que el apoderado del alumno acudió al colegio, donde se entrevistó con la directora.

“Esto está siendo materia de investigación por parte de la Fiscalía y del Juzgado de Familia de Concepción“, indicó el capitán Gallegos.