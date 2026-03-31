Prisión preventiva para imputado por asesinar a inspectora en ataque a colegio de Calama

Este martes, el Juzgado de Garantía de Calama dictó prisión preventiva para H.C.M.C., joven de 18 años que protagonizó el fatal ataque en el interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta, el cual terminó con la vida de una inspectora y dejó a cuatro personas más lesionadas.
La Fiscalía formalizó al estudiante por los delitos de homicidio calificado consumado con modalidad de alevosía y premeditación, de cuatro homicidios calificados frustrados con modalidad de premeditación conocida y con modalidad de alevosía, del delito contra la Ley de Control de Armas, por porte de artículos explosivos y el porte de arma cortante.
Bajo este contexto, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva, lo que finalmente fue acogido por el tribunal. En este marco, se fijó un plazo de 180 días de investigación.
Los detalles del ataque del joven en colegio de Calama
El fiscal de Calama, Eduardo Peña, entregó detalles de la planificación del ataque, el cual estaba escrito en el cuaderno del joven. De acuerdo al relato del persecutor, el motivo era “odio, capitalismo, misantropía“.
En este marco, expuso que en el cuaderno se lee que “el objetivo de ataque eran los niños de primero básico y además quien se cruce”. Lo anterior, debido a que los niños más chicos eran un “blanco fácil para maximizar bajas”.