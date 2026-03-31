El cuaderno del atacante del colegio de Calama y los detalles de su plan: niños de primero básico eran su objetivo

El imputado por el ataque al interior de un colegio de Calama apuntó en su cuaderno que los niños más pequeños eran un “blanco fácil para maximizar bajas”.

La Fiscalía en la audiencia de formalización del imputado H.M.L. (18 años) detalló los planes que estaban escritos en el cuaderno del joven que realizó un ataque en el Instituto Obispo Luis Silva Lezaeta, en Calama, que terminó con la vida de una inspectora del recinto educacional.

A juicio del fiscal jefe de Calama, Eduardo Peña, los escritos dan cuenta de una planificación previa y sostenida en el tiempo para llevar a cabo el ataque en el establecimiento. En este marco, expuso que el joven será acusado de un homicidio calificado consumado con modalidad de alevosía y premeditación, de cuatro homicidios calificados frustrados con modalidad de premeditación conocida y con modalidad de alevosía, del delito contra la Ley de Control de Armas, por porte de artículos explosivos y el porte de arma cortante.

Tras señalar los cargos de la formalización, desde el Ministerio Público relataron el contenido expuesto en el cuaderno del imputado. Allí, el sujeto denominó el día como “Dies irae”, que significa “día de ira” en latín, para el cual había establecido como fecha límite el 15 de mayo en el Instituto Obispo Silva Lezaeta.

Qué dice el cuaderno del estudiante detrás del ataque en colegio de Calama

De acuerdo al persecutor, H.M.L. escribió que el motivo del ataque era “odio, capitalismo, misantropía“. En el cuaderno señalaba que en un inicio pretendía dañar de una a cuatro víctimas, pero el “idílico” eran ocho por el “impacto a nivel nacional”. En este marco, el joven escribió que “no pretendo sobrevivir; en caso de hacerlo, perseguiré de forma activa la muerte en reclusión”.

Bajo este contexto, el agresor indicó las ventajas y desventajas de sobrevivir. En el primer caso apuntó a “más fama”, mientras que en el segundo puso “vergüenza”, “consecuencias” y “cadena perpetua”.

Uno de los puntos más graves que relató el fiscal tiene que ver con que en el cuaderno se lee que “el objetivo de ataque eran los niños de primero básico y además quien se cruce”. Lo anterior, debido a que los niños más chicos eran un “blanco fácil para maximizar bajas”.

Teniendo en cuenta los hechos descritos, la Fiscalía formalizó al imputado en Calama por cuatro delitos, situación por la cual arriesga una pena de presidio perpetuo calificado.