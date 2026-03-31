Registros en papel, fallas en trazabilidad y más: las falencias que detectó Contraloría en el Servicio Médico Legal

Un informe dio cuenta de los graves problemas de seguridad y custodia que se vive al interior del servicio, lo que dificulta su funcionamiento.

La Contraloría General de la República dio a conocer los resultados de su informe en el que dio cuenta de las falencias en el Servicio Médico Legal (SML).

En el documento dio cuenta de una serie de problemas que existen en el organismo y que ponen en riesgo la seguridad y la cadena de custodia de evidencias, por ejemplo, sumado a los cuestionamientos que plasman respecto al control interno.

Sin sistema digital

Según dio a conocer Reportajes T13, la entidad fiscalizadora hizo hincapié en el hecho de que el servicio no cuenta con un sistema digital auditable en el que se pueda registrar el proceso de custodia de muestras tanatológicas. Es decir, la evidencia que pueda comprobar cómo murió una persona..

En pleno siglo XXI, el SML registra todo en libros de papel, en los que no se incluyen a los médicos a cargo de los procedimientos. Además, la eliminación de muestras de alcoholemia y toxicológicas queda plasmada en planillas Excel que no tienen un formato estandarizado.

La realidad de lo que se vive en el Servicio Médico Legal, según sostuvo Contraloría, “facilita la ruptura de la cadena de custodia y expone el material a errores, inconsistencias o alteraciones que podrían no ser detectadas”.

Otra de las falencias que se detectaron es que el sistema SIGAL, que se usa para las alcoholemias, solo incluye el resultado final, sin dejar constancia de los cambios, correcciones o anotaciones de cada caso, quedando con información incompleta.

El SML tampoco cuenta con un mecanismo que establezca plazos para la realización de pericias clínicas y tanatológicas, o la emisión de informes en áreas como tanatología, ADN, lesiones, sexología y alcoholemias.

Datos incorrectos

Además, se encontraron inconsistencias en registros asociados a pericias como RUN erróneos de funcionarios, RUN incorrectos en personas periciadas y casos ingresados sin fecha de nacimiento.

El organismo se encuentra en un estado de riesgo respecto a la ciberseguridad, ya que 29 dispositivos no contaban con soporte vigente del fabricante; y en 19 de ellos hallaron vulnerabilidades “de impacto alto o medio”.

A raíz de todo lo anterior, Contraloría ordenó al Servicio Médico Legal implementar sistemas digitales auditables, contar con procedimientos que permita establecer plazos para las pericias, corregir inconsistencias de datos y remitir antecedentes de respaldo dentro de los plazos que se fijaron.