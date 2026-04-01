“Un regalo a Kast” y “muy lamentable”: Gobierno y abogado de Galvarino Apablaza reaccionan a fallida detención

El defensor del ex líder del FPMR dejó en claro que “no tiene ninguna restricción a su movilidad”.

La Policía de Argentina intentó, sin éxito, concretar la detención de Galvarino Apablaza, ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), en el marco del proceso de extradición para enfrentar a la Justicia chilena por el Caso Jaime Guzmán.

Al respecto, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, declaró desde La Moneda que “evidentemente, y especialmente en un día como hoy, cuando se cumplen 35 años del vil asesinato del exsenador Jaime Guzmán Carrasco, esta noticia es para todos nosotros muy lamentable”.

Ante este hecho, el ministro Alvarado dejó en claro que “Cancillería se ha comunicado con sus pares de Argentina, quienes han comprometido todos los esfuerzos para ubicar, detener y proseguir con el proceso de extradición del señor Apablaza, para que de esta forma enfrente cuanto antes el proceso judicial que durante tantos años se ha postergado”.

Una mirada totalmente opuesta expresó el defensor de Galvarino Apablaza, el abogado Rodolfo Yanzon, declaró a La Tercera que la Casa Rosada y La Moneda “quieren violar la Convención de Refugiados haciéndole un regalo a Kast. Quedarán con las ganas”.

Sobre su ausencia en su domicilio, Yanzon recalcó que el ex líder del FPMR “no tiene ninguna restricción a su movilidad. No hay extradición que cursar, lo que están haciendo es ilegal. Algo que no sorprende de dos gobiernos autócratas”.