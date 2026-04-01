Caso Guzmán: policía de Argentina inicia operativo para dar con paradero de Galvarino Apablaza

La orden de detención contra Galvarino Aplazaba se da en una nueva conmemoración de la muerte de Jaime Guzmán, quien fue acribillado en el Campus Oriente UC, el 1 de abril de 1991.

La policía de Argentina inició un operativo para dar con el paradero de Galvarino Apablaza, ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, luego de no ser encontrado en su domicilio.

La intención de los policías era dar curso con la orden de detención emitida por la jueza María Servini de Cubría, para posteriormente concretar su esperada extradición a Chile.

Galvarino Apablaza, acusado de ser el autor intelectual del crimen del fundador de la UDI y senador Jaime Guzmán, reside en Argentina y contaba con la calidad de refugiado político, status que le fue arrebatado por el gobierno de Javier Milei.

La orden de detención contra Galvarino Aplazaba se da en una nueva conmemoración de la muerte de Jaime Guzmán, quien fue acribillado en el Campus Oriente UC, el 1 de abril de 1991.

Al respecto, el presidente UDI, Guillermo Ramírez, expresó que Guzmán “fue un hombre que le entregó muchísimo a Chile. Su obra le ha traído estabilidad y progreso a nuestro país. Es el fundador de un partido plenamente democrático que jamás avalará ni ha avalado el uso de la violencia en política”.

Sobre su muerte, Ramírez recalcó que “el autor intelectual, el jefe máximo en esa época del Frente era Apablaza, que fue detenido en Argentina el año 2004. Llevamos 22 años batallando judicialmente junto con la familia del senador Guzmán para poder traerlo a Chile, que enfrente a la justicia y que pueda cumplir aquí su condena”.

“Apablaza en estos momentos ha perdido todos los recursos judiciales. Están todas las condiciones para que pueda ser extraditado a Chile. Nosotros volvemos a insistir tanto al gobierno argentino como al gobierno chileno, que hagan todo lo posible para que Galvarino Apablaza pueda estar pronto acá y pueda enfrentar a la justicia en Chile como corresponde”, sentenció.