Las heladas matinales y las temperaturas bajo 30º que se esperan para esta semana

Debido a la presencia del anticiclón frente a las costas chilenas, las precipitaciones estarán ausentes de la Región Metropolitana durante gran parte de la semana.

La mañana de este lunes se registró la temperatura más baja en lo que va del año en la Región Metropolitana, luego de que los termómetros descendieron hasta los 5,8 grados debido a la llegada de una masa de aire frío al centro del país.

Tres días después del inicio del otoño en el hemisferio sur y de las lluvias que se dejaron caer con el cambio de estación, las temperaturas en el área central del país evidenciaron una notoria baja respecto de los días previos y se espera que esta jornada la máxima podría llegar en torno a los 25 grados en la capital.

De acuerdo con lo previsto por la Dirección Meteorológica de Chile, entre este lunes 23 y hasta el jueves 26 de marzo se prevé un escenario de cielos mayormente despejados y ausencia de precipitaciones en gran parte del centro del país.

Respecto a las mínimas estimadas para los próximos días en Santiago y Los Andes, las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 13 grados, mientras que en la costa se mantendrán entre 9 y los 12 grados.

Las temperaturas máximas no llegarán a los 30 grados

Además, se detalló que, debido a la presencia del anticiclón que se posicionará frente a las costas chilenas, las precipitaciones estarán ausentes de la Región Metropolitana durante gran parte de la semana.

Contrario a lo esperado, a más largo plazo se prevé que las temperaturas registrarán un aumento el próximo fin de semana debido al debilitamiento de las altas presiones, en conjunto con la influencia de una dorsal en altura.

El pronóstico apunta también que, a contar del martes, las máximas subirán de forma paulatina, aunque se mantendrán bajo el umbral de los 30°C.

Así, se espera que podrían situarse entre 27 y 29 °C entre el viernes 27 y el sábado 28 en la Región Metropolitana, aunque Meteored precisó que continuará monitoreando el tema a fin de actualizar cualquier cambio.