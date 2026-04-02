Las razones del Gobierno para suspender el suministro de gas argentino en el sur de Chile

La situación llevó a las autoridades a activar medidas de resguardo para restablecer el flujo sin afectar el consumo residencial.

La interrupción del suministro de gas natural proveniente desde la provincia de Neuquén, en Argentina, llevó al Gobierno, a través del Ministerio de Energía, a emitir una declaración oficial en la que aseguró estar analizando “todas las alternativas” para que se restablezca el flujo conforme a la normativa vigente en el país.

La medida encendió alertas en el sur, especialmente en las regiones de Ñuble y Biobío, donde este recurso resulta clave para diversas actividades productivas.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el gas que llega a territorio chileno debe atravesar un punto de control ubicado en la cordillera, en el sector de Valle Las Vacas, en Ñuble.

En ese lugar se realizan mediciones técnicas para verificar que el combustible cumpla con los estándares de calidad exigidos por la regulación nacional antes de ser distribuido.

Debido a lo anterior, desde la cartera explicaron que la normativa chilena en esta materia es más estricta que la argentina, lo que generó la discrepancia detectada. Durante las revisiones, se concluyó que el gas recibido no se ajustaba a las condiciones estipuladas en el contrato, razón por la cual se optó por suspender su recepción hasta que se garantice su cumplimiento.

El Gobierno indicó que ya se encuentra en contacto con autoridades y empresas del país vecino para resolver la situación a la brevedad.

Asimismo, desde el ministerio aclararon que existe coordinación con organismos como la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, junto a compañías distribuidoras, con el objetivo de mitigar los efectos de esta contingencia.

En términos de impacto, se precisó que la interrupción afecta principalmente a clientes industriales, quienes en su mayoría cuentan con sistemas alternativos de abastecimiento, como combustibles líquidos. Esta capacidad de respaldo ha permitido mantener la continuidad operativa, aunque con posibles incrementos en los costos de producción.

Por otra parte, las autoridades informaron que se está llevando a cabo un análisis más detallado de la composición del gas mediante estudios especializados, con el fin de determinar eventuales riesgos asociados a su uso.