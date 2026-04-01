Las nuevas medidas del Gobierno de Kast para mitigar el impacto del alza en combustibles

El presidente Kast anunció la entrega de un aporte directo a los municipios para gas licuado y un bono a pescadores artesanales.

Este miércoles se desarrolló la segunda sesión del comité Chile Sale Adelante, donde el Gobierno del presidente José Antonio Kast dio a conocer la implementación de nuevas medidas para mitigar el impacto del alza de los combustibles, a raíz del conflicto en Medio Oriente y los ajustes al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).

Anteriormente, el mandatario anunció una serie de medidas focalizadas en el transporte, como el congelamiento de la tarifa de los buses del sistema RED y la subvención de $100 mil a los taxis, colectivos y furgones escolares.

Ahora, las medidas van dirigidas hacia la pesca artesanal y a las personas que son parte del 80% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares (RSH).

Las nuevas medidas que anunció el Gobierno de Kast para paliar el impacto del alza de combustibles

En primer lugar, Kast comunicó que se entregará un aporte de $100 mil mensuales por cada embarcación que pertenezca al Registro Pesquero Artesanal, lo cual beneficiará a más de 9.000 vehículos marítimos.

Esta ayuda se extenderá por hasta seis meses y va dirigida a las embarcaciones con eslora igual o inferior a los 12 metros que hayan registrado actividad efectiva durante 2025 y que operen en el mes que soliciten la bonificación.

Respecto a la segunda medida que se dio a conocer durante la jornada, tiene que ver con un aporte directo de un balón de gas licuado de 15 kg a las familias pertenecientes al 80% más vulnerable. Esto, mediante un traspaso de 225 millones de dólares en total a los municipios.

Para cerrar, el presidente Kast, en compañía de los alcaldes José Manuel Palacios (La Reina), Rodrigo Contreras (Paine) y Gustavo Alessandri (Zapallar), realizó un llamado a la ciudadanía a que “nos colaboren todos, porque es un momento crítico, de emergencia”.