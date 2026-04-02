Quién es el republicano Fernando Peña, el nuevo director nacional de la Junaeb

“Tenemos desafíos en materia de modernización, de calidad del servicio y de mayor control del gasto que se realiza”, manifestó tras asumir el cargo.

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El gobierno del presidente José Antonio Kast nombró al militante del Partido Republicano, Fernando Peña Rivera, como director nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

La información la confirmó el mismo funcionario a través de sus redes sociales, donde posteó que está “feliz con este nuevo desafío. Vamos a trabajar con el corazón“.

Tras asumir su nuevo cargo, Peña recalcó que se trata de “un servicio que ayuda directamente a los alumnos más vulnerables a fortalecer sus trayectorias educativas”.

“Tenemos desafíos en materia de modernización, de calidad del servicio y de mayor control del gasto que se realiza”, complementó.

Quién es el nuevo director de la Junaeb

De profesión administrador público titulado en la Universidad de Concepción, el nuevo director de la Junaeb también posee un magister en Filosofía Aplicada de la Universidad de los Andes.

Peña, de 40 años de edad, casado y con dos hijas, se desempeñó como seremi de Educación en la Región del Biobío durante la segunda administración del ex presidente Sebastián Piñera.

Previamente, en 2012, trabajó como asesor en el gabinete del ex ministro de Educación, Harald Beyer, y dos años después trabajó en labores directivas y académicas en la Universidad Andrés Bello en Concepción.

Además, por más de 10 años colaboró en el área de Educación y Gestión de Proyectos en la fundación Desafío Levantemos Chile, y desde 2021 integra el Consejo de Evaluación del nuevo sistema de educación pública que crea los SLEP.

Entre 2021 y 2024, Fernando Peña se desempeñó como académico de la Escuela de Gobierno en la Universidad San Sebastián, y en 2025 fue académico en el CFT estatal del Biobío.