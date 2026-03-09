Nuevamente postergan la Ley Uber: estas son las causas tras el retraso del reglamento

La implementación de la normativa quedará en manos de las próximas autoridades.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones decidió postergar la publicación del reglamento que debía dar implementación a la denominada Ley Uber, una normativa que busca regular a las Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT) en Chile.

La medida implica que el proceso de implementación de la ley quedará en manos de las próximas autoridades que asumirán tras el cambio de gobierno.

Según explicó la cartera en un comunicado, la postergación permitirá que las futuras autoridades puedan introducir modificaciones al texto del reglamento antes de su entrada en vigencia, con el objetivo de “entregar mayor certeza a los pasajeros, conductores y las propias empresas de aplicaciones de transporte”.

La decisión se produjo después de que el futuro ministro de Transportes, Louis de Grange, solicitara no avanzar con la publicación del reglamento en las actuales condiciones y destacara, tanto en comunicados como a través de sus redes sociales, que se requieren ajustes para mejorar aspectos como la seguridad de pasajeros.

Tras la postergación del reglamento de la Ley Uber, De Grange agradeció públicamente que no se publicara el texto tal como estaba y afirmó que es necesario realizar cambios antes de su aplicación.

“Agradezco al ministro Juan Carlos Muñoz la no publicación del Reglamento EAT. Creemos que es necesario realizar, a la brevedad, algunos ajustes en pos de mejorar la seguridad de pasajeros y conductores, sin deteriorar la calidad de servicio (tarifas, coberturas y tiempos de espera)”, expresó de Grange.

La Ley Uber, aprobada en 2023 tras cerca de una década de debate parlamentario, ya había sido tomada de razón por la Contraloría General de la República en 2025, pero su reglamento aún no se había publicado oficialmente.

Con esta decisión, la entrada en vigor de la regulación que exigirá a las plataformas de transporte adaptarse a nuevas normas y estándares queda en pausa, mientras las futuras autoridades concluyen el proceso de implementación y evaluan posibles cambios en el reglamento.