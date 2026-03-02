De Grange pide a ministro Muñoz no implementar Ley Uber: “Genera negativos impactos en pasajeros y conductores”

El futuro secretario de Estado compartió una editorial que apunta que la normativa surgió como respuesta al lobby de los taxistas.

AGENCIA UNO

Louis de Grange, futuro ministro de Transportes, hizo un llamado al actual secretario de Estado, Juan Carlos Muñoz, a no implementar la ley que regula las aplicaciones de transporte, conocida como Ley Uber.

El próximo titular de la cartera compartió una editorial de El Mercurio, aseverando que “le he planteado al actual ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, que no persevere con la publicación del Reglamento EAT”.

Para Louis de Grange, la norma “genera negativos impactos en pasajeros (precios y calidad) y conductores (desempleo). Requiere varios e importantes cambios”.

Esta visión es compartida por la editorial del periódico, que acusó que la normativa surgió como respuesta al lobby de los taxistas, “la mayoría de los cuales ha terminado afiliándose a empresas de aplicaciones por sus ventajas”.

“Como han advertido los observadores, los efectos sociales serán importantes. Los conductores a tiempo completo probablemente cumplirán las condiciones, porque la alternativa es cambiar de oficio. Los que tendrán problemas con la ley son aquellos de tiempo parcial, ya sea porque no han obtenido la licencia profesional (que tiene un costo no menor) o porque sus vehículos exceden el límite de antigüedad requerido o no poseen la cilindrada mínima. Solo en el caso de Uber, este tipo de conductores representa el 75% de los casi 250 mil de la empresa”, puntualizó el medio.

Ante, “el Ministerio ha argumentado que se han hecho ajustes y flexibilidades al reglamento, por ejemplo, separando el registro de los choferes del registro de los automóviles y permitiendo que los conductores registrados en una región puedan trabajar en otras regiones. Son cambios aparentemente positivos, pero que no parecen suficientes para evitar los efectos dañinos de esta ley”.