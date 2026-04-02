Cómo la UDI se está transformando en el partido fuerte del Gobierno de Kast

La relación entre el mandatario y el gremialismo tuvo un hito especial este miércoles. Tras varios años de distancia, Kast asistió junto a sus ministros a la conmemoración del asesinato de Jaime Guzmán.

La relación entre José Antonio Kast y la UDI es de larga data y compleja. Pero ahora en la Presidencia, el mandatario ha vivido una especie de reconciliación con el partido que abandonó en 2016.

En medio del fuego amigo, el gremialismo se ha levantado como principal defensor de la gestión del Gobierno de Kast. De hecho, figuras de la UDI no han tenido problemas en salir a enfrentar a sus pares de Chile Vamos —principalmente de RN— ante los cuestionamientos que se han levantado contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y la vocera de Gobierno, Mara Sedini.

“Lo que más me preocupa, y este es un mensaje a mi propio sector, es ver a algunos desde mi vereda, de la derecha, tirando palos al gobierno: criticando al tono de la vocera, criticando al ministro Quiroz por sus medidas, porque son comentarios que en estos primeros días, obviamente, generan ruido, son noticias y debilitan al Gobierno”, fue el llamado de atención a RN del senador y expresidente de la UDI, Javier Macaya.

En la UDI sostienen que sectores aliados no han “resguardado como se debe” al Gobierno en un momento complejo, justo cuando se alista a ingresar una serie de medidas —como la baja al impuesto corporativo— que serán de compleja tramitación y hasta “impopulares”.

Y ponen como ejemplo a la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN) que no ha guardado nada a la hora de criticar al Gobierno. El último episodio fue la acontecida remoción de la directora del Sergameg, Priscilla Carrasco, a quien la ministra de la Mujer, Judith Marín, le pidió la renuncia pese a padecer un cáncer de mama.

Al coro de críticas se sumaron la exministra Karla Rubilar, la senadora María José Gatica (RN) y la excandidata presidencial, Evelyn Matthei (UDI).

En la UDI, además, destacan que su respaldo al Gobierno ha ido incluso más allá del mismo Partido Republicano, tienda que fundó Kast y a la cuál renunció antes de su asunción en el cargo.

“Lo que uno esperaría es que esa bancada sea la primera en salir a defender las posiciones del Gobierno, pero lamentablemente ha sido más bien la UDI la que ha estado en esa posición”, dijo a EL DÍNAMO el diputado y vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretton.

Con todo, la relación entre el mandatario y el gremialismo tuvo un hito especial este miércoles. Tras varios años de distancia, Kast asistió junto a sus ministros a la conmemoración del asesinato de Jaime Guzmán, acto organizado por la UDI.

El hito no pasó desapercibido. En plena campaña presidencial la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, sostuvo que si el fundador del gremialismo estuviese vivo, sería militante de los republicanos. Kast no tardó en zanjar el tema: “Si Jaime Guzmán estuviese vivo, yo no me hubiese ido de la UDI”, afirmó.

La tarde de este jueves, el presidente tuvo un segundo gesto con la UDI: sumó al secretario general del partido, Juan Antonio Coloma, a su próxima gira por Argentina, donde es muy probable que se trate la extradición de Galvarino Apablaza, uno de los acusados del crimen que terminó con la vida de Guzmán.

La reconciliación de Kast con su partido de origen

El estrechamiento de estos vínculos se produce 10 años después de que Kast emigrara de la tienda al no encontrar espacio para sus aspiraciones presidenciales y por diferencias con los llamados Coroneles del gremialismo. Kast, primera generación entre los jóvenes gremialistas, rompió con el partido fundado por Guzmán para crear su propia colectividad, el Partido Republicano.

Ahora, ya en la máxima magistratura del país, Kast escogió para el cargo más importante de su gabinete a Claudio Alvarado, viejo aliado que lo acompañó en 2008, cuando intentó arrebatarle el control de la UDI a Pablo Longueira y Jovino Novoa.

Al interior del partido indican que la menguante influencia (y figuración) de Longueira ha sido justamente un factor relevante en este reencuentro. Rostros como el de Guillermo Ramírez, presidente del partido, o María José Hoffmann, son cercanos al mandatario desde la época en que Kast intentó su sorpasso.

De hecho, las mismas voces del gremialismo aseguran que fue José Antonio Kast quién impulsó a las nuevas generaciones a dejar atrás la influencia de los coroneles y tomar el control de la directiva en 2020, cuando Javier Macaya obtuvo la primera presidencia al margen de los fundadores.