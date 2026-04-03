Semana Santa: primer balance de Carabineros informa de dos muertos y diez lesionados en accidentes

Las dos víctimas fatales fallecieron luego de ser atropelladas en las regiones de Antofagasta y Metropolitana, respectivamente.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Dos muertos y 32 accidentes de tránsito se registraron durante las primeras horas del fin de semana largo por la Semana Santa, de acuerdo con el primer balance entregado por Carabineros este viernes.

Según consignó el reporte policial, las dos víctimas fatales fallecieron luego de ser atropelladas en las regiones de Antofagasta y Metropolitana, respectivamente.

El informe también apuntó que en los 32 accidentes viales registrados en el inicio del festivo, un total de diez personas resultaron lesionadas de diversa consideración.

Otros balances de Carabineros en Semana Santa

El jefe de Zona Tránsito Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros, general Víctor Vielma, reveló que más de 162 mil vehículos salieron desde la Región Metropolitana con destino a diferentes partes del país durante las primeras horas del feriado por Semana Santa.

Precisó a la vez que se fiscalizó a más de 13.500 conductores en las distintas carreteras, en las que se tomaron más de 2.900 exámenes y tras estos detuvieron a 28 personas, de las cuales 21 estaban bajo los efectos del alcohol y el resto bajo los efectos de drogas.

El general Vielma detalló además que en las primeras horas de la fiscalización Carabineros cursó más de 300 infracciones, las que se asociaron principalmente al exceso de velocidad, el no uso del cinturón de seguridad ni del sistema de retención infantil.

El jefe policial recordó que durante el primer balance realizado el año pasado en Semana Santa, solo se reportó un accidente con resultado fatal.