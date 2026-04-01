Cadem revela amplio respaldo a fortalecer seguridad en colegios para enfrentar violencia

Respecto a las causas, el 56% atribuye este tipo de hechos principalmente a problemas de salud mental y el 43% a problemas de delincuencia o violencia.

AGENCIA UNO

La ciudadanía expresó un amplio respaldo a las medidas dispuestas por el Ejecutivo para fortalecer la seguridad en los colegios y liceos, ante los últimos episodios de violencia escolar, consignó la encuesta Cadem.

El 92% está de acuerdo con instalar cámaras de vigilancia al interior de los colegios, el 86% con instalar detectores de metales en las entradas, 82% con poner cámaras de reconocimiento facial y 81% con permitir la revisión de mochilas dentro de los recintos.

En esta línea, el 77% de los consultados por Cadem piensa que la violencia en los colegios ha aumentado y el 78% opina que el ataque ocurrido en Calama, donde un estudiante mató a una inspectora e hirió a otras personas, es una señal de un problema generalizado en Chile y no un caso aislado.

Respecto a las causas, el 56% atribuye este tipo de hechos principalmente a problemas de salud mental y el 43% a problemas de delincuencia o violencia. Sin embargo, el 69% considera que si un estudiante tira una bomba molotov dentro de un colegio “es un delincuente”.

En el plano político, la aprobación del presidente José Antonio Kast alcanza el 44% (+1pto), mientras su desaprobación llega a 52% (+1pto), sin cambios respecto a la última medición.

En materia internacional, solo el 32% de los encuestados por Cadem mantiene una imagen positiva de Donald Trump (-6 puntos), mientras un 67% tiene una mirada negativa del presidente de Estados Unidos.

A esto se suma que el 62% apunta a Trump como responsable de la guerra en Medio Oriente y el 65% desaprueba sus ataques a Irán, a lo que se suma que el 74% cree que el conflicto debe parar lo antes posible.