Superintendencia de Educación: agresiones a docentes aumentaron 39% en 2025 respecto de 2024

En 15 de las 16 regiones del país se reportó este tipo de violencia y Arica es la única en la que no se registraron casos el año pasado.

Las agresiones a docentes en 2025 mostraron un aumento de 39% respecto del año anterior y representan el número más alto desde 2017, de acuerdo con las cifras que maneja la Superintendencia de Educación.

El dato adquiere una especial relevancia dados los casos de violencia escolar registrados en los últimos días en Calama, Ñuñoa, Angol y Concepción.

En concreto, el año pasado se produjeron 125 denuncias por ataques de estudiantes contra personal docente, en comparación con las 92 que se presentaron en 2024 por el mismo tema.

Además, en 2025 también se denunciaron 121 agresiones a funcionarios de establecimientos educacionales por parte de padres, madres o apoderados.

Las agresiones a docentes según regiones

Según los datos que maneja la Superintendencia de Educación, a nivel territorial, en 15 de las 16 regiones del país se reportó este tipo de violencia, y Arica es la única en la que no se registraron casos.

La mayor cantidad de casos de agresiones a docentes se registró en la Región Metropolitana, con 47 denuncias en 2025 frente a las 42 de 2024.

En tanto, la Región del Maule fue la que evidenció el alza más significativa, ya que aumentó de dos casos en 2024 a nueve el año pasado.

Respecto del tipo de establecimiento en que se han presentado los casos, los colegios particulares subvencionados lideran los casos, con 58 denuncias.

Más atrás se encuentran los establecimientos municipales, con 33; los Servicios Locales de Educación Pública, con 25, y los particulares pagados, con siete casos.