Violencia escolar: las observaciones de los expertos a la instalación de detectores de metales y la revisión de mochilas

AGENCIA UNO.

En medio de la serie de hechos de violencia ocurridos en establecimientos educacionales en los últimos días -el más grave de ellos fue el ataque en el Colegio Obispo Silva Lezaeta en Calama– se publicó en el Diario Oficial la Ley de Convivencia Escolar, que con su entrada en vigencia permitirá a los colegios que lo deseen instalar detectores de metales.

Al caso de Calama, en que un alumno mató a una inspectora con un arma blanca e hirió de gravedad a otra funcionaria y tres adolescentes, se sumó el de un estudiante que intentó ingresar con una escopeta al liceo de Curicó, el de otro menor de edad en Angol que portaba dos armas de fuego y droga en su mochila y otro en Ñuñoa, donde un estudiante fue herido por otro con un arma cortante. Más recientemente, esta jornada, en Rancagua un alumno de 17 años fue detenido tras ser sorprendido con un arma de fuego.

“No es aceptable que un niño ande con un arma blanca en un establecimiento educacional y por eso cada establecimiento educacional debe tener la tecnología“, reconoció el pasado viernes, el día del ataque en Calama la ministra de Educación María Paz Arzola (IND), aludiendo a los detectores de metales.

A esta medida, dijo Arzola, se sumaría un proyecto de ley para permitir la revisión de las mochilas de los estudiantes de forma preventiva.

“No basta”

“Esta ley, naturalmente, contribuye, pero no basta”, reconoció hoy la titular de Educación, según reportó Biobío. “La idea es (…) presentar medidas que le hagan sentido a las comunidades, a las familias, al país y que también se puedan implementar de manera realista en los colegios”, acotó.

Un planteamiento similar esbozó el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. “Frente a las angustias y temores que sienten, nosotros no nos vamos a oponer (a la instalación de pórticos detectores de metales). Pero no creemos que sea la solución de fondo. Y en eso lo alertamos. Este es un problema demasiado profundo y con raíces de orden social que tienen que ser abordadas, y principalmente el tema de salud mental. Cualquier medida que se tome, si uno no aborda políticas serias, efectivas, con recursos, con apoyo profesional necesario en los distintos colegios de Chile respecto al tema salud mental, el problema no va a tener solución”, advirtió.

El exministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), dijo este lunes en conversación con radio Pauta que, si bien no se opone a la instalación de pórticos detectores de metales, la evidencia internacional demuestra que no es una medida eficiente si se implementa de manera aislada. De hecho, cuando se tramitaba la Ley de Convivencia Escolar, Cataldo advirtió que esta medida en particular “no ha disminuido la tenencia de armas o el porte de armas en los lugares donde se ha implementado. Al revés”.

“No va a ser la solución a todos los problemas”

Respecto del proyecto de revisión de mochilas, Ruth Arce, directora de Pedagogía en Educación Media de la Universidad Diego Portales, planteó a El Dínamo que “el primer problema que puede haber respecto de la implementación tiene que ver con el sentido que tiene la escuela y cómo, de alguna manera, las personas sienten que no se está resguardando su privacidad“.

“Desgraciadamente, en nuestras escuelas, la mayor parte de las políticas son reactivas. Son tremendamente dañinas, porque abarcan solamente una situación que se produce en un momento, luego esa situación se olvida hasta que aparece otra. Las políticas preventivas son absolutamente necesarias y tiene que prevenir tanto la escuela que tiene alguna problemática como aquella escuela en la cual no hay mayores problemáticas”, añadió.

De todas maneras, planteó que “si por ahora una comunidad se siente más segura con la revisión de mochila, si por ahora en esta instancia particular se sienten más seguros con otros mecanismos, tal vez es una solución momentánea que ayuda a tranquilizar a la comunidad, pero no es suficiente. Es absolutamente necesario atraer a la familia, a los padres y a las madres, para que también mantengan estructuras en las cuales el estudiante tenga claras las normas, las reglas”.

Por otra parte, en conversación con La Tercera, el exministro de Educación, Raúl Figueroa (IND) reparó en que “cuando llegas a casos extremos, también necesitas medidas que son un poco más extremas. Desde ese punto de vista, el control de ingresos, los pórticos detectores, la revisión de las mochilas, son cuestiones que, llegado un momento, bueno, a lo mejor hay que hacer. Pero es muy importante que no nos quede la idea de que esa va a ser la solución a todos los problemas”.