Louis de Grange rechaza caída en frecuencia de buses RED en Región Metropolitana

Esto, raíz de denuncias realizadas por usuarios de RED en diversas plataformas, apuntando a un incremento en los tiempos de espera de diversos servicios.

AGENCIA UNO

Louis de Grange, ministro de Transportes y Telecomunicaciones, salió al paso de los cuestionamientos surgidos en los últimos días, donde se acusó una caída en la frecuencia de los buses del transporte público.

Esto, raíz de denuncias realizadas por usuarios de RED en diversas plataformas, apuntando a un incremento en los tiempos de espera de diversos servicios.

Ante ello, el secretario de Estado compartió un gráfico del Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM) sobre la flota operativa de buses por hora en la zona.

“Esta es la flota total de buses circulando en Santiago (RED) durante los últimos 5 lunes (9 de marzo hasta 6 de abril). No ha habido ningún cambio en el plan operacional definido en febrero”, indicó De Grange, que dejó en claro que “es falso que se hayan reducido buses, frecuencias o recorridos”.

En cuanto a los cambios que presentaría el servicio RED, el pasado fin de semana Louis de Grange puntualizó que “el principal cambio va a ser el recambio de buses articulados por buses normales. Y la razón es súper simple: el bus articulado cuesta el doble que un bus normal de 12 metros”.

Según el ministro de Transportes, durante las noches “no se necesita tener buses articulados y mucha gente lo puede ver en distintas partes de Santiago: buses articulados circulando en la noche con tres o cuatro pasajeros, cuando lo podría hacer perfectamente con buses de 12 metros a la mitad del costo”.

Consultado si esta modificación afectaría la frecuencia, Louis de Grange fue tajante: “No, para nada”.