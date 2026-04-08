VIDEO Y FOTO – Así es el sitio web de Michelle Bachelet para promover su candidatura a la ONU

La plataforma digital, que prescinde del logo de La Moneda, presenta la biografía de la ex presidenta, sus principales ejes programáticos y material audiovisual relevante.

Michelle Bachelet lanzó un nuevo sitio web orientado a difundir su candidatura a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego de que el Gobierno de José Antonio Kast anunciara el pasado 24 de marzo que retiraría el apoyo oficial de Chile a su postulación.

La plataforma digital, que prescinde del logo de La Moneda, presenta la biografía de la ex presidenta, sus principales ejes programáticos y material audiovisual relevante, como el video de presentación de su candidatura realizado el 23 de septiembre de 2025 en Nueva York.

CAPTURA.

En ese contexto, la iniciativa busca mantener activa la campaña internacional de la ex mandataria y consolidar su propuesta ante actores clave del proceso de elección.

Retiro de apoyo del Gobierno chileno

El Ministerio de Relaciones Exteriores oficializó la medida indicando que la “dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos actores que definen este proceso hacen inviable esta candidatura y su eventual éxito”.

En esa línea, el Gobierno señaló que dejará de participar en los esfuerzos de promoción de la postulación. No obstante, aclaró que “en el caso de que la ex presidenta decidiera continuar con su postulación, Chile se abstendría de apoyar a cualquier otro candidato en este proceso eleccionario”.

La decisión generó reacciones políticas internas y fue informada por múltiples medios como una de las primeras definiciones relevantes de la administración de Kast respecto de la política exterior chilena en organismos multilaterales.

Respaldo internacional y próximos pasos

A pesar de la retirada del apoyo estatal, la candidatura de Bachelet continúa con respaldo de los gobiernos de Brasil y México, cuyos símbolos y respaldos aparecen destacados en el nuevo sitio web. Estas alianzas reflejan la presentación conjunta de la postulación, que fue impulsada originalmente por la administración del ex presidente Gabriel Boric antes del término de mandato.

El sitio también anuncia la participación de Bachelet en los próximos “diálogos interactivos” de la ONU, programados para abril, donde expondrá su visión y programa de trabajo con el apoyo explícito de Brasil y México como parte de su campaña internacional.

La elección del nuevo secretario general de la ONU está prevista para 2026, con el objetivo de designar al sucesor de António Guterres a partir del 1 de enero de 2027.