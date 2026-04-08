“Yo hice el RCP”: el dramático relato tras la muerte de la esposa de un integrante de Los Atletas de la Risa en la ex Posta Central

La familia de Juan Carlos Donoso denunció negligencia médica y aseguró que la atención fue insuficiente, pese a un diagnóstico de pancreatitis.

Una denuncia por presunta negligencia médica realizó la familia del comediante Juan Carlos Donoso, conocido como “El Guatón” del grupo Los Atletas de la Risa, tras la repentina muerte de su esposa Myriam en la ex Posta Central.

El hecho ocurrió luego de que la mujer llegara al recinto asistencial con un fuerte dolor abdominal, tras haber compartido un almuerzo familiar sin complicaciones previas.

Según relató el propio humorista, “Sintió un dolor en el estómago, nos preocupamos para llevarla, hasta que llegó mi hija que estudia enfermería…y resulta que partimos a la posta”.

Sin embargo, la familia acusó falta de atención oportuna en urgencias. Su hija, Sandy Donoso, aseguró que “Le tomaron a exámenes, la tiraron a un vox y aparece una enfermera a colocarle un suerito, le pido si puede apagar el aire acondicionado y me dicen que no puede”. También afirmó: “A la media hora apareció una TENS para hacer control de signo vital, que sólo fue toma de presión y temperatura. Mi mamá estaba hipotensa, estaba con hipotermia porque marcó 34,7. No le tomaron frecuencia respiratoria, nada”.

De acuerdo al testimonio familiar, pese a un diagnóstico inicial de pancreatitis, la mujer no habría recibido atención adecuada y durante la madrugada sufrió un paro cardíaco. En ese momento, su hija debió intervenir directamente: “Es fuerte tener que reanimar a tu propia madre, y ellas (enfermeras de la Posta) súper lento, calmadas, y yo haciendo el RCP”.

Posteriormente, Donoso manifestó sus dudas sobre lo ocurrido: “Mi teoría es que había fallecido en el primer paro y lo ocultaron. Estas cosas hay que denunciarlas”. Tras el fallecimiento, la familia presentó una denuncia ante la PDI por posible cuasidelito de homicidio.

A través de una declaración pública, desde la ex Posta Central señalaron que la paciente “recibió atención médica acorde a su condición de salud”, detallando que sufrió “una descompensación de carácter severo” que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

Asimismo, indicaron que “hemos instruido la revisión de los antecedentes clínicos y administrativos del caso, con el fin de esclarecer lo ocurrido” y reiteraron su disposición a colaborar con la familia.