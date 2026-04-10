Fiscalía revela hallazgo de restos humanos en domicilio de Julia Chuñil

Según el Ministerio Público, una bolsa con restos óseos fue hallada el 16 de enero. Uno de estos fragmentos es de origen humano.

Durante la audiencia de revisión de medidas cautelares de tres de los hijos de Julia Chuñil, imputados por su homicidio, la fiscalía reveló que el 16 de enero, en medio de las labores de búsqueda, encontraron restos óseos. Uno de ellos, aseguraron, serían de origen humano.

Mientras la defensa de los imputados, Karina Riquelme, exponía los antecedentes por las que se deberían levantar las cautelares de Jeannette Troncoso y de Pablo San Martín, así como la prisión preventiva de Javier Troncoso, notó que la Fiscalía le había enviado a su correo antecedentes secretos de la investigación.

En vista de ese antecedente, pidió un receso de 10 minutos, que fue concedido. Pese a que después continuó con su exposición, cuando la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, tomó la palabra, esta información, hasta ahora secreta, fue detallada.

Los restos hallados

“El día 16 de enero del año 2026, es decir, al segundo día de rastreo, en la casa de doña Julia se encontró una bolsa enterrada con más de 60 restos óseos a pocos metros de su casa habitación. Estos restos fueron sometidos a análisis científico y el informe recientemente recepcionado, ya puesto en conocimiento de la defensa, da cuenta que dentro de los primeros restos analizados, uno de ellos corresponde a origen humano“, dijo. Con posterioridad, la fiscalía especificó que la Universidad Austral está a cargo del estudio de estas osamentas.

Seguidamente, informó que este resto de origen humano se encuentra en proceso de identificación. “Y aún cuando nos encontremos en esta etapa preliminar, señoría, la sola constatación científica de la existencia de restos humanos en el sitio directamente vinculado a los hechos, constituye un antecedente de especial gravedad y no debilita la investigación, por el contrario, la refuerza”, apuntó la fiscal.

Por otra parte, reveló la existencia de una nueva causa penal contra Javier Troncoso, señalado como el autor material del crimen, que tendría dos víctimas, aunque no especificó su carácter.