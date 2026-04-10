“Mi impacto importa más que cualquier vida”: los apuntes del imputado por ataque en colegio de Calama

A dos semanas del ataque en el Colegio Obispo Silva Lezaeta, que causó la muerte de una inspectora y dejó cuatro personas heridas, se reveló el contenido del cuaderno en el que el agresor, un estudiante de 18 años, planificó el crimen y plasmó sus motivaciones.

Según reveló Mega en la noche del jueves, el cuaderno que tiene en su portada a un lobo, tiene la orden explícita en su primera hoja de “difundir”. Luego, el imputado -de cuya identidad el tribunal ordenó reserva- se define a sí mismo como ateo, de 18 años, antinatalista, misántropo, hipócrita (“igual que todos”, anotó), con problemas de salud, ineptitud social, odio, relativamente culto y con trastorno del espectro autista (TEA).

Sobre su visión política especificó que es “irrelevante”. “No quiero ser empujado para empujar leyes que coarten la libertad individual de las personas”, se lee en el cuaderno. Sus “deseos” son “causar daño, impacto, caos y ser recordado por mi acción cada vez que esto vuelva a ocurrir (y lo hará) mi nombre vuelva a tomar titulares”.

“La vida no tiene valor, pues nadie vive para ver su impacto o legado, de tener uno, lo mejor que puedes hacer es asegurarte de que dejas algo en el mundo antes de irte, y yo tomé mi decisión”, añadió.

Los apuntes

H.M.L. escribió en una hoja 15 veces que los motivos del ataque no son políticos. “Ni religiosos”, anotó con letras grandes al final. “No culpen a los videojuegos, serie, películas o la música que escucho”, agregó.

“Esto será tratado como una tragedia mayor y no puedo negar que lo sea, pero espero que aquellos capaces de ver más allá , puedan ver que uno de los mensajes tras esto es que no hay tal cosa como un “ciclo de la vida”. En caso de que mis víctimas tengan más edad, asumir que una mezcla de empatía y coraje me ganó. El mensaje antinatalista se pierde un poco, pero el de misantropía se mantiene”, apuntó.

El imputado también reveló que desea ser homenajeado mediante algún clip de redes sociales: “Si hay dos edits feos de mi después de mi muerte, entonces valió la pena, mi impacto y reconocimiento naturalmente me importa más que cualquier vida ajena“.

“Soy un héroe”

Por otra parte, reconoció que “la idea de los ataques en masa” ronda en su mente desde que tenía 9 o 10 años. “¿Mi mayor lamento? Posponer esto, debió haber ocurrido mucho antes”, reprochó.

“Durante uno de los últimos días de clases de 2025 estuve muy cerca de hacerlo… Al retractarme perdoné una vida así que soy un héroe técnicamente, ja! :)”, relató.

Un día antes del ataque, anotó que “llegó la hora”, pero que no está listo mentalmente. “He sido descuidado y he sido obvio por lo que es un milagro haber llegado hasta acá (…) El peso y realidad de lo que haré comienza a hundirme el pecho a medida que dejo más cosas listas y se siente que no hay vuelta atrás”.