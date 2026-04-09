La modificación constitucional equipara a Gendarmería de Chile con Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, trasladando su dependencia desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad Pública.

AGENCIA UNO.

En las instalaciones de la Escuela de Formación Penitenciaria, el presidente José Antonio Kast, oficializó la promulgación de una reforma constitucional que incorpora a Gendarmería de Chile dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

El acto contó con la presencia de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat; y el director de Gendarmería, Rubén Pérez, junto a otras autoridades.

Durante la ceremonia, el mandatario destacó el carácter histórico de esta medida, señalando que permitirá integrar a Gendarmería a un sistema de seguridad con coordinación estratégica junto a Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile. Además, subrayó la necesidad de actuar con anticipación frente al avance del crimen organizado en los recintos penitenciarios.

Según explicó Kast, esta reforma busca ordenar el funcionamiento del Estado para enfrentar de manera más efectiva las amenazas actuales, sin quitar atribuciones a otras instituciones, sino fortaleciendo la coordinación entre ellas.

¿En qué consiste la reforma que incorpora a Gendarmería a las Fuerzas de Seguridad?

La modificación a la Constitución establece tres ejes principales:

Mayor seguridad en cárceles : Se busca fortalecer el rol de Gendarmería dentro de los recintos penitenciarios, entregándole herramientas y respaldo propios de una fuerza de seguridad pública.

: Se busca fortalecer el rol de Gendarmería dentro de los recintos penitenciarios, entregándole herramientas y respaldo propios de una fuerza de seguridad pública. Combate al crimen organizado : La integración permitirá una coordinación más estrecha con otras instituciones, con el objetivo de enfrentar delitos que se gestan desde las cárceles.

: La integración permitirá una coordinación más estrecha con otras instituciones, con el objetivo de enfrentar delitos que se gestan desde las cárceles. Separación de funciones: La reforma distingue claramente dos ámbitos: la custodia de los recintos penitenciarios, que pasa al Ministerio de Seguridad Pública, y la reinserción social, que seguirá bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Con este cambio, el Gobierno apunta a modernizar la estructura del sistema de seguridad del país y mejorar la respuesta frente a fenómenos delictuales cada vez más complejos.