Millonarios convenios y 2.500 contrataciones a fines de 2025: los hallazgos de la primera auditoría al Estado

En la auditoría dada a conocer por el Gobierno, se detectó que más de USD 140 millones fueron transferidos a organizaciones con menos de un año de antigüedad.

En la segunda sesión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, celebrada este viernes en el Palacio de La Moneda, el Gobierno dio a conocer los resultados de la primer informe de auditoría al Estado.

Según detallaron desde el Ejecutivo, se trata de un análisis a la gestión de recursos fiscales de más de 500 servicios públicos entre 2025 y marzo de 2026. También, acotaron que corresponde a un resultado preliminar y que el definitivo será comunicado en un plazo de seis meses.

La subsecretaria general de la Presidencia, Constanza Castillo (RN), advirtió que los hallazgos del informe “no constituyen por sí mismas irregularidades concluidas”. No obstante, resaltó el proceso como “un compromiso del Gobierno del presidente Kast de avanzar con la mayor rigurosidad y asegurar el cuidado de los recursos públicos”.

“De aquí en adelante tiene que haber una forma distinta de enfrentar las situaciones. Nadie podría extrañarse de que si ahora se inicia un sumario por una acción grave, ese sumario puede terminar en la destitución“, resaltó, por su parte, el presidente José Antonio Kast.

Los hallazgos

Entre las primeras alertas que levantó el informe se encuentran convenios suscritos durante el gobierno del presidente Gabriel Boric por más de USD 140 millones que fueron transferidos a organizaciones que en ese entonces contaban con menos de un año de antigüedad. De igual manera, se cuestionaron las asignaciones a programas con evaluaciones deficientes.

Adicionalmente, se detectó que más de mil contratos fueron formados entre julio de 2025 y febrero de 2026 con compromisos fiscales de mediano y largo plazo. También más de mil convenios que fueron pagados de manera íntegra, pero con montos no rendidos que superan los USD 50 millones.

Otro punto de interés fue la incorporación de más de 2.500 funcionarios a planta a fines de 2025 y el paso, que fue calificado como masivo, de funcionarios de honorarios a contrata durante el mismo periodo.

También, se denunció en el informe que alrededor de 100 mil trabajadores públicos presentaron licencias que superaron el mes de duración y que hay más de mil casos en las que este reposo supera el año.