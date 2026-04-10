Presidente Kast responde a críticas por sus primeros 30 días: “Uno no cambia un Estado completo en un mes”

Tras participar en la segunda sesión del Comité de Auditoría, el presidente José Antonio Kast abordó las críticas que se han realizado a lo que ha sido su primer mes desde que llegó a La Moneda.
En la instancia, el mandatario destacó que los auditores son los “encargados de velar porque los recursos de todos los chilenos se usen bien“.
“Nosotros tenemos que volver a ordenar las cosas. Y esto no es siempre por la sanción, pero hoy día está claro que hay ciertas cosas que no se pueden hacer. Las advertencias ya están dadas. Por lo tanto, si se inicia una situación compleja anunciada por la Contraloría, bueno eso tiene que tener una sanción, una acción incorrecta tiene que tener una sanción. Y cuando un funcionario público mal utiliza recursos de todos los chilenos, él sabe que no lo puede hacer, él ya sabía, infringió una norma”, aseveró.
“Cuando uno está quizás fuera del Estado, dice vamos a ser esto, esto otro. Uno no descarta nunca hacer más, pero lo que vimos en tema de auditorías nos dio la confianza de poder decir contamos con ustedes“.
En esa misma línea, con respecto a las críticas que ha recibido, Kast quiso recalcar que “uno no cambia un Estado completo en un mes“.
“Hay personas que después de la elección dicen qué bueno, mañana todo va a ser distinto. Y nosotros decíamos no, esto va a tomar un tiempo“, agregó.
El mandatario aseveró que “aquellos que nos dicen llevan un mes y todavía no hacen esto, esto y esto. Bueno, nosotros vamos en un proceso, reconfigurando algunas cosas de acuerdo a lo que establece la norma y vamos avanzando paso a paso“.