SERNAC fiscaliza al retail financiero por descuentos con tarjetas y posibles infracciones

La supervisión contempla inspecciones en tiendas Falabella, Tottus, Paris, Jumbo y Ripley en todas las regiones del país.

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) inició una fiscalización al mercado del retail financiero con el objetivo de verificar el cumplimiento del inciso sexto del artículo 17 H de la Ley N° 19.496, incorporado por la llamada Ley Pro Consumidor.

El procedimiento busca constatar en terreno que los proveedores que ofrecen descuentos asociados a medios de pago administrados por el propio retail, como tarjetas de casas comerciales, informen el precio al contado con un tamaño, visibilidad y contraste igual o mayor al precio con promoción o descuento.

La fiscalización contempla inspecciones en tiendas Falabella y Tottus (tarjeta CMR), Paris y Jumbo (tarjeta CAT) y Ripley (tarjeta CAR), en todas las regiones del país.

Según el SERNAC, la medida se adopta luego de detectar que algunas empresas estarían exhibiendo precios asociados a sus medios de pago propios sin cumplir plenamente con la normativa vigente.

El organismo recordó además que ya existen antecedentes de fiscalizaciones realizadas en 2025, donde se detectaron incumplimientos, lo que derivó en la presentación de un Juicio de Interés General contra el proveedor que administra la tarjeta del retail ABC.

En caso de comprobarse infracciones, las empresas arriesgan multas de hasta 1.500 UTM, más de $100 millones, si los casos llegan a tribunales.

El SERNAC también reiteró que las empresas no pueden condicionar la compra de bienes o servicios a un único medio de pago administrado por ellas mismas o por entidades relacionadas, aunque sí pueden ofrecer beneficios o descuentos asociados a estos medios.

Asimismo, cuando se ofrezcan descuentos vinculados a tarjetas propias, deberán informar el costo total del crédito si el pago se realiza en cuotas.